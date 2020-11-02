إنذار لمدير مدرسة أبشواي الثانوية بالفيوم لتقاعسه عن أداء العمل

قام محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بمتابعة ميدانية بمدارس إبشواي التعليمية، لمتابعة انتظام وانضباط العملية التعليمية بالمدارس، حيث تفقد عدد من المدارس ومنها مدرسة إبشواي الثانوية العامة.كما تفقد الفصول الدراسية وحضر حصة لغة إنجليزية بالصف الثاني الثانوي العام، وناقش الطالبات على السبورة للوقوف على المستوى العلمي.أنذر وكيل الوزارة إدارة المدرسة بسبب التقاعس في أداء العمل الوظيفي، وعدم نظافة الفصول الدراسية وشاشات العرض بالفصول.وخلال متابعة المدرسة أشار وكيل الوزارة، لعصام نعيمي مدير عام إدارة إبشواي التعليمية بضرورة تشكيل لجنة من التطوير التكنولوجي بالإدارة لمراجعة تحديثات جميع أجهزة التابلت الخاص بالطلاب على مستوى الإدارة والتأكد من تفعيلها على أكمل وجه.نبه وكيل الوزارة، مشددًا على إدارة المدرسة بضرورة الاهتمام بنظافة المدرسة والفصول الدراسية ودورات المياه جيدًا، والتوعية الصحية المستمرة للطلاب.