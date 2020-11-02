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عالم

موسكو: ليس لدينا معلومات حول فكرة واشنطن لنشر قوات حفظ سلام في قرة باغ

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 02:23 م
أندريه رودنكو
أندريه رودنكو
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النائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو، إن بلاده ليس لديها معلومات كاملة حول فكرة واشنطن لنشر قوات حفظ سلام من الدول الاسكندنافية في كاراباخ، مؤكدا أن أطراف النزاع يتعين أن يتفقوا على جميع المعايير اللازمة لهذا الأمر.

وأضاف رودنكو - في تصريح صحفي اليوم الإثنين - "يجب أن نسأل الأميركيين من أين جاءت هذه المقترحات والأفكار، لأنه يتعين الاتفاق على جميع المعايير الضرورية الآليات الممكنة بالتشاور مع أطراف النزاع".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو على علم بهذه الفكرة الأميركية، أضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "نعرف نفس ما تعرفونه فقط وما أعلنه مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي روبرت أوبراين".

يذكر أن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي روبرت أوبراين أعلن في وقت سابق أن بلاده تعمل مع الدول الاسكندنافية على إرسال مهمة حفظ سلام إلى كاراباخ، قائلا:" لا ينبغي أن تكون الدول المشاركة في رئاسة (مجموعة مينسك)، بما في ذلك الولايات المتحدة أو الدول المجاورة، جزاءً من أي قوات حفظ سلام مسلحة"، مؤكدا أن دور تركيا في حفظ السلام في كاراباخ ليس خيارا مناسبًا للولايات المتحدة وأرمينيا.

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