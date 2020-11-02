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سياسي

برلماني يحذر من التهاون فى مواجهة كورونا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 02:22 م
النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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حذر النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، جميع المواطنين من التهاون فى التعامل مع فيروس كورونا، خاصة بعد تصريحات الحكومة والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة التى تم التأكيد أن حالات فيروس كورونا لم تنته ووزارة الصحة تعلن بشكل دوري أنه تم رصد حالات كثيرة في الأعمار الكبيرة مصابة بالفيروس والزيادة في الحالات ما بين 15 إلى 20% في إصابات كورونا.

وناشد "إسماعيل" فى بيان أصدره اليوم، جميع المصريين الالتزام التام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وفى مقدمتها الالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي والاهتمام بالنظافة واستخدام المطهرات، مؤكدا أن الدولة المصرية بصفة عامة وعلى أعلى مستوى بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الصحة والسكان، خاصة جيش مصر الأبيض قاموا بجهود جبارة وكبيرة لمواجهة هذا الفيروس الخطير.

وطالب النائب الأجهزة المختصة بجميع الوزارات والمحافظات باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد جميع العاملين بها الذين يتهاونون بفيروس كورونا ولا يلتزمون بالإجراءات والتدابير الاحترازية، مشيرا إلى أن عدم التزام العاملين بالمؤسسات التنفيذية بالدولة جعل العديد من المواطنين المترددين على المؤسسات الحكومية لا يلتزمون بإجراءات مواجهة كورونا وفى مقدمتها عدم ارتداء الكمامات.

وقال إسماعيل إن أكبر دليل على ذلك تخلى غالبية العاملين والمواطنين داخل مرفقى السكك الحديدية ومترو الأنفاق عن إجراءات مواجهة كورونا فلم يعد هناك أى التزام من العاملين والمواطنين داخل قطارات السكك الحديدية والأنفاق وايضا وسائل النقل العام والخاص بارتداء الكمامات وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي.

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