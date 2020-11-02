وكيل لجنة النقل يشيد بإجراءات الحكومة لمواجهة السيول

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، باستعدادات وزارة النقل وإعلانها لحالة الطوارئ لمواجهة السيول والأمطار.ووجه "زين الدين" فى بيان أصدره اليوم، التحية والتقدير للفريق كامل الوزير وزير النقل ولجميع القيادات والعاملين بالوزارة لحرصهم الكبير على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لوزير النقل وقيادات الهيئة العامة للطرق والكبارى برفع درجة الاستعداد القصوى للهيئة ومعدات الإنقاذ والصيانة لمجابهة تأثير سقوط الأمطار والسيول على مناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء.وأشاد زين الدين بإعلان الهيئة العامة للطرق والكبارى عن جميع الطرق السليمة والطرق التى تم غلقها مؤقتا لحين إصلاحها مع وجود بدائل لهذه الطرق، مؤكدا أن هناك تحديثا وتطويرا فى أداء وزارة النقل بجميع قطاعاتها وهيئاتها وبها قيادات وكفاءات ومهندسين وعمال يواصلون العمل ليلا ونهارا لتحقيق وإنجاز المشروعات القومية العملاقة فى توقيتاتها الزمنية المحددة وبمواصفات عالمية.