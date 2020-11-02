روسيا: لم نعلم بمقترح واشنطن بإرسال قوة حفظ سلام لقرة باغ

قال نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الاثنين، إن فكرة واشنطن حول نشر قوات حفظ سلام من دول اسكندنافية في إقليم قره باغ، تحتاج إلى مناقشتها من قبل أرمينيا وأذربيجان.وقال نائب وزير الخارجية الروسي، في تصريح صحفي، نقلته وكالة انترفاكس الروسية: "اسألوا الأمريكيين من أين أخذوا هذه المقترحات والأفكار.. فكل المعايير المطلوبة لآليات محتملة يجب أن يتم الاتفاق عليها في مشاورات مع طرفي النزاع".وأضاف "رودينكو" أن الخارجية الروسية لم تعلم باقتراح الولايات المتحدة إرسال قوة حفظ سلام من جنود اسكندنافيين إلى منطقة النزاع، الوارد في تصريح روبرت أوبراين، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي.وفي وقت سابق، أعلن "أوبراين" أن على طرفي النزاع في قره باغ الموافقة على نشر قوة حفظ سلام إسكندنافية في المنطقة"، قائلا: "نحن نعمل مع الحكومات الاسكندنافية على إنشاء قوة حفظ سلام يمكن نشرها في المنطقة لضمان وقف إطلاق النار هناك".