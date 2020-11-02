محافظ بني سويف: الوضع مستقر في مخر سنور ووادي الفقيرة

أكد الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، استقرار الوضع بمخر سيل سنور، حيث تمكن المخر من استيعاب المياه القادمة من سلاسل جبال البحر الأحمر إثر سقوط أمطار غزيرة، أمس، ضمن موجة تقلبات الطقس التي تشهدها بعض المناطق الساحلية، ومشيرا إلى أن المياه تتحرك في المخر باتجاه مجرى النيل، ولم تتعرض المنازل المجاورة للمخر لأية أضرار.جاء ذلك خلال تفقده اليوم لمخر سيل سنور ووادي فقيرة، متابعًا الوضع ميدانيا يرافقه المختصون من الري والزراعة والطرق والتنفيذيين المعنيين، مطمئنا على الموقف الحالي، والإجراءات المنفذة، مشددا على التواجد اللحظي بالمناطق التي تشهد تدفق المياه للتعامل الفوري مع أية طوارئ.وفيما يتعلق بوادي فقيرة أكد المحافظ أن الوادي تعرض لتدفق مياه الأمطار القادمة من سلاسل البحر الأحمر، ولا توجد أية خسائر في الأرواح والمنازل، بينما توجد بعض التلفيات في الزراعات القائمة بالقرب من مجرى النيل وبالوادي نفسه، والتي تم تكليف لجنة من الزراعة والتضامن والوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بحصر التلفيات لاتخاذ اللازم في مثل تلك الحالات.وأشار المحافظ إلى أنه توجد غرفة عمليات منعقدة بشكل دائم بديوان عام المحافظة تتابع الموقف أولا بأول وفق خطة معدة لاستقبال موسم الشتاء والأمطار، حيث تم أخذ الاستعدادات الكاملة من خلال التنسيق بين الجهات المعنية بإدارة الأزمات في كل القطاعات بالمحافظة، وذلك بمجرد العلم بسقوط أمطار غزيرة على سلاسل جبال البحر الأحمر، وأنه من المتوقع أن تصل ماؤها لمخرات السيول ببني سويف، وذلك ساهم في النجاح في التعامل مع هذا الموقف الطارئ.وحرص المحافظ على طمأنة الأهالي بقريتي سنور والفقيرة، مستمعا لمطالبهم ومجيبا على استفساراتهم، ومؤكدا لهم أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة بكامل أدواته معهم وقريب منهم، ومؤكدا أيضا على أن أية خسائر يتعرض لها أي مواطن سيتم تعويضه كما هو متبع وبالتنسيق مع الجهات المعنية.وكلف المحافظ الطرق والمرور بعمل حواجز حديدية على الطريق بقرية الفقيرة المار بالوادي لمنع المرور عليه، حفاظا على سلامة المواطنين، لحين الانتهاء من دعم وإصلاح وصلة الطريق التي تعرضت للانهيار بسبب تدفق مياه الأمطار بالوادي.