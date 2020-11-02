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منوعات

عالم يوضح سبب ظهور الدبابير القاتلة في أمريكا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 02:14 م
الدبابير القاتلة
الدبابير القاتلة في أمريكا
وكالات
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أخبر سيرغي إيجيفسكي، دكتور في علم الأحياء، قناة "زفيزدا" كيف يمكن أن تظهر الدبابير الآسيوية في الولايات المتحدة.

وذكرت قناة ABC News في وقت سابق أنه تم اكتشاف عش من "الدبابير القاتلة" الآسيوية العملاقة لأول مرة في الولايات المتحدة ويمكن أن تكون هذه الأنواع قاتلة للإنسان كما أنها تشكل خطرًا على النحل.

وقال إيجيفسكي إن الدبابير تظهر خصائص مفترسة، لكنها في نفس الوقت يمكنها أن تتغذى جزئيًا على الأنسجة النباتية، تهاجم هذه الحشرات النحل وتسحب الضحايا إلى أعشاشها، ثم تطعمها لأطفالها، إنه عندما يكون هناك الكثير من الطعام، فإن أي مخلوق يبدأ في التكاثر بشكل مكثف.

لا تزال الظروف التي سمحت للدبابير الآسيوية بالتكاثر في الولايات المتحدة مجهولة ولكن العالم يتذكر أنه في عملية التكاثر، توجد ذروة في الأرقام.

وأضاف: "في هذه الحالة، أعتقد أنه كانت هناك زيادة في أعداد الدبابير بواشنطن العاصمة هذا العام بسبب وفرة العلف، في غضون عام أو عامين، لن يجد أحد هذا الدبور، سواء في واشنطن أو في أي مكان آخر، لأن أعداءه سيظهرون، على سبيل المثال، يمكن للطيور أن تقلل من عدد الدبابير".

بالإضافة إلى ذلك، أشار إيجيفسكي إلى أن واشنطن هي أرض خصبة لتكاثر الدبابير، حيث لا توجد ناطحات سحاب في المدينة، وبدلًا من ذلك توجد منازل خاصة فيها مساحة كبيرة لتنظيم الأعشاش.

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