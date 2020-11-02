نجوى كرم تبدأ بروفات حفلها بالإمارات

بدأت الفنانة نجوى كرم، بروفات حفلها الغنائي المرتقب والمقرر إقامته الخميس المقبل، بمدينة دبي بدولة الإمارات بعد فترة من التوقف والغياب بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.وأعلنت الفنانة اللبنانية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال الميديا"، أنها متحمسة للعودة إلى المسرح والتفاعل مع الجمهور مرة أخرى، ونشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" صورا قبل بدء البروفات وعلقت عليها "رايحة على الاستديو اعمل بروفا كرمال حفل الخميس بدبي".ويذاع حفل نجوى كرم الذى يقام على مسرح الحبتور جراند، على الهواء مباشرة بعد أيام من نفيها شائعة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.يذكر أن الفنانة تشارك كعضو لجنة تحكيم فى برنامج "ذا فويس سنيورز"، الذي يهتم بمواهب الغناء في الوطن العربي من كبار السن الذين لم يحظوا بفرصة في النجاح والشهرة، والبرنامج يتم عرضه على شاشة قنوات MBC كل يوم اربعاء فى الثامنة مساءا.