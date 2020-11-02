759 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين، تسجيل 759 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 127293 في حين تم تسجيل اربع حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 786 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 114 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8121 حالة.وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها في ال24 ساعة الماضية بلغ 5611 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 926889 فحصا.وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيه بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 828 إصابة في ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات للشفاء 118386 حالة.