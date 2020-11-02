شفاء 828 حالة مصابة بكورونا في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الاثنين، شفاء 828 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 118 ألفا و386 حالة.وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الـ828 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح قد أعلن، أمس الأحد، شفاء 696 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).