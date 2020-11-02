موسكو: تزايد عدم الاستقرار في عدد من دول آسيا لا يدعو للتفاؤل

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، أن تزايد عدم الاستقرار في عدد من دول آسيا الوسطى، بما في ذلك في شمال أفغانستان، لا يدعو للتفاؤل.وقال رودينكو، خلال اجتماع عبر الإنترنت للجنة الدولية بمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان)، اليوم الإثنين: "نرى زيادة في أعراض عدم الاستقرار في عدد من دول آسيا الوسطى وفي مناطق أفغانستان الشمالية، وهذا لا يبعث على الكثير من التفاؤل"، مشيرا إلى أهمية الاتفاق بين روسيا وتركمانستان بشأن التعاون في المجال الأمني، والذي تم النظر في مشروعه في اجتماع لجنة مجلس الاتحاد الروسي مؤخرا.يُذكر أن بيانا مشتركا صدر في 15 أكتوبر الماضي عن اجتماع وزراء خارجية روسيا وقرغيزيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان بشأن مواصلة تعزيز التفاعل والتعاون من أجل دفع عملية المصالحة الوطنية الأفغانية وإعادة إعمار البلاد.وأعرب الوزراء، في هذا البيان، عن قلقهم إزاء ارتفاع مستوى التهديد الإرهابي في أفغانستان ووجود منظمات إرهابية دولية في هذا البلد.