عمان: 116 ألفًا إجمالى حالات الإصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغت 116 ألفًا 152 حالة إصابة.وذكرت الصحة العمانية -في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية- أن إجمالي الوفيات بالفيروس بلغت 1256 حالة بنسبة 07ر1%، مشيرة إلى أن حالات التعافي بلغت 106195؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 4ر91%.