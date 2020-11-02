فلنعكس الوضع.. كيف سيتصرف أولياء الأمور حال كانوا مديرى مدارس؟

طرح اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، برئاسة عبير أحمد، سؤالًا على أولياء الأمور من الأمهات بعد حالة الجدل والغضب التي شهدتها أوساطهم بسبب الكتاب الدوري الأخير الذي يحدد العلاقة بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور، حيث اعتبروه انحيازا لأصحاب المدارس على حسابهم.وتضمن السؤال الذي تم طرحه على الأمهات عبر صفحة "اتحاد أمهات مصر" على فيسبوك: "لو كنت مديرة مدرسة، كيف ستتعاملين مع الطلاب خاصة المتأخرين في دفع المصروفات؟"، ولاقى السؤال مئات التعليقات والردود من الأمهات.وقالت ولية أمر: "هعمل حصر لأسماء الطلبة اللي مدفعوش المصاريف واستدعي أولياء أمورهم وأحاول أعرف سبب عدم الدفع، ولو كانت ظروفهم لا تسمح بسبب كورونا هطلب ما يثبت إنهم متضررون وهقدم لكل ولي أمر على حسب ظروفه وإمكانياته المادية حلول ليتخطى هذا العام الدراسي".وأضافت أخرى: "همنع التمييز بين الطلاب، لو أقامت مدرستي حفلة إما تكون لجميع الطلاب حتى غير القادرين منهم أو لا تقام حفلة أساسًا، وطلبات المدرسة هعلن أنها تكون أبسط الأشياء فى متناول الجميع والبعد كل البعد عن الطلبات الباهظة التى تسبب أعباء لأولياء الأمور وتشعرهم بالعجز أمام أبنائهم، ودائما سوف أمارس دوري الرقابي على المعلمين من حيث الشرح والاهتمام بالطلاب وعدم فرض مجموعة أو درس خصوصي على أى طالب، دائما سوف أحس المعلمين على تقديم نصائح من أجل بناء عقول الطلاب والبعد عن العنف وحثهم على الحفاظ على أنفسهم، وبالنسبة للمصروفات هدرس حالة أولياء الأمور من خلال إخصائية الخدمة الاجتماعية لمعرفه الأسباب إذا ما كانت طارئة أو دائمة وأفتح تبرع لغير القادرين مع عدم ذكر اسمه، إيه المشكلة لو كل مدرسة يكون فيها صندوق لمّ تبرع بسيط يدفع منه للطلاب المتعثرين مؤقتًا حتى تتحسن أوضاعهم المالية ويرجعوا الفلوس لحساب الصندوق لكي يستفيد به غيرهم".وعلقت ثالثة: "أنا لو مديرة مدرسة هاحبب الأولاد فيا كأني مامتهم التانية، لأن عدد ساعات الوقت اللى بيقضوه فى المدرسة أكتر من البيت وهاشوف الطلبة اللى مدفعوش وأعطيهم مهلة لسداد المصاريف وأخلى الموضوع مع ولى الأمر، والطالب يستمر فى دراسته كما هو"، وذكرت ولي أمر: "هقسط المصروفات على عدد أشهر السنة تسهيلًا على أولياء الأمور في الدفع".وأضافت ولية أمر: "الأول الطالب أو الطالبة اللي مش دفع المصاريف مش هاحرجه، وأبعت جواب لولي أمره وأحكى معاه بود وهدوء أعرف إيه السبب وياخد وقته على ما يجيب المصاريف، وبالنسبة للمنهج هعمل صفحة للمدرسة على وسائل التواصل الاجتماعي وأخلي كل مدرس يفتح لايف يشرح الحصة بتاعته وكل طالب فى بيته يحضر اللايف من بيته ويتفاعل، والأستاذ بتاعه فى نفس الوقت المدرس يشرح والطالب لو عنده سؤال يسأل فى نفس الوقت وكل يوم حصتين بمادتين بس وكل شهر أسبوع يكون فيه للمدرس يسأل الطلبة على اللى فهموه يعنى اختبار بسيط، كدا التعليم هايبقى أمان للطالب والمدرس ومافيش سناتر ولا دروس وكمان هايشرح المنهج مرتاح والطلبه تفهم".