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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مظاهرات بإندونيسيا تطالب ماكرون بالاعتذار وتدعو لطرد سفير فرنسا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 02:07 م
مظاهرات بإندونيسيا
مظاهرات بإندونيسيا
عبير سليم
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تظاهر آلاف المسلمين، اليوم الإثنين، خارج السفارة الفرنسية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، ضد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مطالبين بطرد السفير الفرنسي على الفور.

ووفقا لما نقلته وكالة «رويترز»، فقد طالب المحتجون الرئيس الفرنسي بالاعتذار عن تصريحاته لمسلمي العالم وسحبها، وحملوا لافتات عليها رسوم كاريكاتورية تصور وجه الرئيس الفرنسي كـ"شيطان"، وكتب عليها "ماكرون هو الإرهابي الحقيقي".

كما لوحوا برايات إسلامية، وطالبوا بطرد السفير الفرنسي في جاكارتا، ومقاطعة المنتجات الفرنسية.

وأدان الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، الهجومين على فرنسا، وأدان أيضا تصريحات ماكرون، ووصفها بأنها "أهانت الإسلام"، و"أضرت بوحدة المسلمين في كل مكان".

واستدعت وزارة الخارجية الإندونيسية، اليوم، السفير الفرنسي لديها لمناقشة هذه التصريحات.

وأثارت تصريحات ماكرون في الأسابيع الماضية غضب المسلمين، خصوصا بعد وصفه الإسلام بأنه "عقيدة تمر بأزمة في كل أنحاء العالم"، ودفاعه بقوة عن نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد، في إطار ما اعتبره حرية التعبير.

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