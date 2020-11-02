قانونى يكشف عن العقوبات المنتظرة لـ«طفل المرور» بعد ضبطه للمرة الثانية

علق القانونى أيمن محفوظ على العقوبة المنتظرة لـ«طفل المرور» بعد القبض عليه للمرة الثانية بسبب بث فيديو على السوشيال ميديا سب خلاله المتابعين.وقال محفوظ لـ«الدستور»: "رغم أن القانون لا يعاقب الطفل أقل من 15 سنة على أفعاله الإجرامية وقرر تسليمه لأهله مع التعهد برعايته والخضوع لجلسات تأهيل نفسي، إلا أن تكرار الفعل وسب الناس والتعالي على المجتمع يوضح أن الطفل لم يعِ الدرس ونحن أمام «مشروع مجرم» إذا لم يتم التعامل معه بشكل قانوني وتأهيلي".وأوضح أن قانون الطفل وضع تدابير أخرى منها إلحاق الطفل بالتدريب والتأهيل أو الإلزام بواجبات معينة أو الاختبار القضائي أو العمل في الخدمة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته أو الإيداع فى أحد المستشفيات المتخصصة، أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية.واستكمل: "هذا الطفل أصبح مثالًا صارخًا على مشروعية مطالبنا بضرورة تشريع قانون يعاقب الأهل على أفعال أطفالهم حتى يحسنوا تربيتهم، وليعملوا أنهم مسئولون أمام القانون والمجتمع كما أنهم مسئولون أمام الله عن أطفالهم.