العثور على جثة طبيب داخل عيادته فى ظروف غامضة بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الإثنين، على جثة طبيب، داخل عيادته الخاصة بشارع المحطة بمركز دشنا شمال محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من مرفق بالإسعاف، يفيد بالعثور على جثة الدكتور محسن صبري، طبيب الأنف والأذن والحنجرة، ملقاة على الأرض داخل عيادته الخاصة في مركز دشنا شمالي محافظة قنا.فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من جهودها وذلك لكشف تفاصيل ولغز العثور على جثة الطبيب، فيما جرت معاينة الجثة لمعرفة سبب الوفاة إنت كان بها شبهة جنائية أو وفاة طبيعية.