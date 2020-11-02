«الصحة» توضح أهمية لقاح الإنفلونزا الموسمية

كشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن أهمية لقاح الإنفلونزا الموسمية، لافتًا إلى أن مراكز الأمراض الوقائية منها (CDC) أوصى بالحصول على لقاحات الإنفلونزا السنوية لكل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر فيما فوق.وأكد، في تصريحات لـ "الدستور"، أن تطعيم الإنفلونزا مهم خصوصًا للأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا، ومن بينهم؛ الحوامل، كبار السن، الأطفال.وأضاف مجاهد "قد يحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و8 سنوات إلى جرعتين من لقاح الإنفلونزا تفصل بينهما أربعة أسابيع، وبعد ذلك يمكن إعطاؤهم جرعة واحدة كل عام من لقاح الإنفلونزا".وقال إن هناك دراسة أجريت عام 2017 أظهرت أن تلقي اللقاح يقلل بشكل كبير من خطر وفاة الأطفال الناتجة عن الإصابة بالإنفلونزا.وأضاف أن هناك أمورًا قد تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات مثل الحالات الطبية المزمنة ومنها؛ الربو، مرضى السرطان وعلاجه، داء الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، التليف الكيسي، السكري، فيروس نقص المناعة (HIV) الإيدز (AIDS)، أمراض الكلى والكبد، السمنة، لافتًا إلى أنه يجب على أي شخص لدية حالة صحية مزمنة أن يأخذ لقاح الإنفلونزا.