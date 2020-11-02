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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«النيل لحليج الأقطان» تتحول إلى الخسائر خلال العام المالى الجارى

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 08:39 م
شركة النيل لحليج
شركة النيل لحليج الأقطان
أكرم عمران _أسامة الشندويلي
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كشفت المؤشرات المالية لشركة النيل لحليج الأقطان، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن الربع الأول من العام المالي الجاري، تحول الشركة من الربحية إلى الخسائر، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الإثنين، أنها سجلت صافي خسائر بلغ 3.05 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 467.1 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر إلى 75 ألف جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 9.1 آلاف جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

يشار إلى أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 54.48 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل أرباح بلغت 7.8 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وبلغت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي 7.4 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 13.48 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

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