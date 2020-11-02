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مصر

«الهدر» يكشف «شبكة فنيين» تلاعبت بعدادات الكهرباء مسبقة الدفع بالقاهرة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 08:44 م
تلاعب بعدادات الكهرباء
تلاعب بعدادات الكهرباء
عمرو خان
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كشف مصدر بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، عن وجود أزمة حقيقية تواجهها الشركة الفترة الأخيرة تتعلق بارتفاع نسبة الفقد "الهدر" المسموح بها في التيار بدرجة لافتة للنظر، ما دفع الجهات المنوط بها للتحرك نحو الكشف عن أسباب هذه الزيادة، وظهر وجود كم من التلاعب بالعدادات مسبقة الدفع لدى مشتركين، بالإضافة إلى النسبة المحدثة بسبب حصول بعض المشتركين على التيار بطرق غير شرعية.

وقالت مصادر لـ"الدستور"، إن اجتماعات موسعة عقدت في عدد من إدارات كهرباء شركة جنوب القاهرة، ناقشت آليات التصدي لهذه الظاهرة وجمع المعلومات بالتنسيق بين مسئولي الضبط القضائي بالشركة من الإداريين ومباحث الكهرباء، أسفرت هذه الاجتماعات عن الكشف عن قيام مجموعة من الفنيين بإدرات الشركة بالتلاعب بالعدادات مسبقة الدفع لصالح بعض المشتركين بهدف خفض قيمة الاستهلاك الشهري للمشترك.

وتبين من البحث وقيام حملات التفتيش من قبل مسئولي الضبط القضائي من جهة وحملات مباحث الكهرباء من جهة أخرى، أن التلاعب يتم من خلال استخدام الفنيين لقطعة كهربائية تعرف بـ"المقاومة" يتم تركيبها داخل العدادات مسبقة الدفع، والذي يتم فتحه بطريقة دقيقة حتى لا يتم كشف التلاعب إلا عن طريق أحد الفنيين المهرة، إذ لا يمكن لمسئولي التفتيش الإداري أو من المباحث التلاعب بها.

وتبين أن الفنيين الذين يقومون بالتلاعب بالعدادات مسبقة الدفع، يعملون على إعادة تفعيل العداد مرة أخرى بعد فتحه وتركيب "المقاومة" عن طريق ما يعرف بـ"كارت إعادة الشحن" أو إعادة التفعيل، وهو كارت ذكي يسلم لبعض الفنيين لتنشيط العداد مسبق الدفع عند تركيبه للمشترك في المرة الأولى.

وأكدت المصادر لـ"الدستور"، أن التحريات والبحث الذين قامت بهم لجان التفتيش الإداري ومباحث الكهرباء بشركة جنوب القاهرة، أسفروا عن قيام مجموعة من الفنيين بهذه الأعمال التخريبية، إذ إن جميع حالات التلاعب التي رصدتها حملات التفتيش متشابهة في طريقة فتح العداد مسبق الدفع، وفي وجود جهاز المقاومة، كما تم التأكد من عمل إعادة تنشيط للعداد مرة أخرى، بالإضافة للمرة الأولى لتنشيطه عند التركيب في منزل المشترك أو في محله التجاري.

وتعمل لجان التفتيش الفنية بقيادة مأموري الضبط القضائي ومباحث الكهرباء عن الكشف عن أعضاء هذه المجموعة من الفنيين الذين يقومون بهذه الأعمال الخريبية بالتلاعب في العدادات مسبقة الدفع خلال الفترة الأخيرة، إذ تكثف جهودها من أجل ضبطهم في أقرب وقت ممكن، لوقف نزيف القدارات الكهربائية المهدرة، للحفاظ علي حقوق الشركة والمال العام.

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