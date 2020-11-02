هذه ليلتي.. مسرحية للمسلمين والمسيحيين بمسرح الكاتدرائية

يشهد المسرح الكنسي، أحدث مواليده الفنية، والذي يخرج للنور بالتعاون بين الشاعر والسيناريست مينا مجدي، والمُخرج مينا فلوكس."الموضوع المرادي مُختلف".. بهذه الكلمات وصف السيناريست مينا مجدي عمله الأحدث والذي يأتي تحت شعار "هذه ليلتي"، والذي يحظى باشتراك ما يقارب الـ60 ممثلًا وممثلة به من فريق الاستيدج المسرحي، ليخرج في هيئة ضخمة على جميع الأصعدة.وقال مجدي كذلك ان الدخول لجميع المصريين مسيحيين ومسلمين.. مضيفًا:" لأول مرة على خشبة المسرح، هتعيش تجربة مختلفة وجديدة"ومرعبة".. ومغامرة عمرك ما هتقدر تنساها.. هناخدك في رحلة عشان تشوف بعينيك كل اللي هيحصل في الأيام الأخيرة.. وكل علامات القيامة ونهاية العالم.. هتستمتع، وتنبهر، وتموت م الضحك، وتتفاجئ، وتتصدم، وتخاف، وتفكر، وتبكي.. وهتعرف حاجات مكنتش تتخيل إنك تعرفها.. وهتتمني إن المغامرة متخلصش".العمل الذي يتجسد على خشبة مسرح الأنبا رويس الملحق بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، يومي 5 و6 من ديسمبر المُقبل، قال عنه المُخرج مينا فلوكس:"إنها التعاون الثالث بينه وبين فريق الاستيدج، بعد إخراج مسرحية أيام ابن الإنسان ومملكة إبليس، إضافة لترنيمة صاحبة الصون والعفاف عن الشهيدة فيلومينا التي أنتجتها شركة ايجى كان".