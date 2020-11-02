إصابة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة بريف الحسكة

أصيب عدد من المدنيين، اليوم الإثنين، جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، والتي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مرتبطة بالنظام التركي.وأفادت وكالة الأنباء السورية، نقلا عن مصادر أهلية في الحسكة، بأن عبوة ناسفة انفجرت اليوم في سوق الخضار بمحيط دوار الجوزة في مدينة رأس العين، ما تسبب في إصابة عدد من المدنيين بجروح ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي.وتشهد المناطق التي تنتشر فيها المجموعات الإرهابية المدعومة من قبل النظام التركي بريف الحسكة تفجيرات واقتتالا بين المجموعات الإرهابية، على خلفية اقتسام النفوذ في المناطق المحتلة والمسروقات، الأمر الذي تسبب في استشهاد العشرات وتهجير المدنيين عن قراهم وبلداتهم وأراضيهم الزراعية.