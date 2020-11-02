سوزان نجم الدين تزور مستشفى 777 لدعم مريضات السرطان

زارت الفنانة سوزان نجم الدين، مستشفى الصدر التابع للمعهد القومي للأورام 777، وتفقدت مرافقه وأقسامه في جولة بصحبة الدكتور عماد شاش، مدير المستشفى، وذلك فى إطار المساندة والدعم النفسي للمرضى من نزيلات المستشفى.وأشادت الفنانة بمستوى الخدمات الصحية المقدمة من قبل الأطباء وفريق التمريض، وأضافت أنها فخورة بوجود هذا الصرح الطبي القومي العظيم الذي يقدم خدمة العلاج مجانيا لكل مريضات السرطان فى مصر.وأبدت النجمة السورية إعجابها الشديد بالصيدلية الإكلينيكية الموجودة داخل المستشفى، وحرصت على الحديث مع مريضات السرطان، ووعدتهن بالزيارة مرة أخرى في القريب العاجل، ودعت "سوزان" كل محبى الخير لدعم المعهد القومي للأورام 777 لإنقاذ حياة كل مرضى السرطان في مصر.