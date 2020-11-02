ماليزيا: 834 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات في ماليزيا، اليوم الإثنين، 834 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وذكرت وزارة الصحة، وفقا لقناة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 33 ألفا و339 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 251 حالة.يشار إلى أن فيروس "كورونا" المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للأشخاص لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.