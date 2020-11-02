تحرك برلماني ضد فيديو تحطيم طلاب لمقاعد مدرسة

تقدم النائب سعيد حساسين، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للتحقيق الفوري في فيديو لطلاب يقومون بتكسير مقاعد الفصول داخل إحدى المدارس.ووصف حساسين في طلب الإحاطة الفيديو بالكارثة، خاصة أن هؤلاء الطلاب هم أنفسهم الذين صوروا هذا التصرف المرفوض ورفعوه على "تيك توك" للحصول على مشاهدات كبيرة.وطالب حساسين، من الدكتور طارق شوقى ان يكشف جميع التفاصيل الخاصة بهذه الواقعة والإجراءات التي سوف يتخذها لمنع تكرارها، مؤكدا ضرورة توقيع أشد العقوبات ضد مرتكبى هذه الكارثة ليكونوا عبرة لغيرهم ولكل من تسول له نفسه بمثل هذه الأعمال المشينة.