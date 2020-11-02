مذكرة تفاهم بين السودان والإمارات لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الشمسية

أجرى وفد وزاري سوداني يرأسه وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني اليوم الاثنين، مباحثاتاقتصادية وتنموية في أبوظبي بالإمارات.وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) اليوم، أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم بإنشاء محطة توليد طاقة بقوة 500 ميجاواط من الطاقة الشمسية.وأشارت الوكالة إلى أن الوفد التقى سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بالإمارات، ومحمد سيف السويدي المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، وعددا من المسؤولين في القطاعات الاقتصادية والتجارية.ووفق الوكالة، بحث الوفد مشروعات التعاون المشترك بين البلدين في قطاعات التجارة والمالية والطاقة والتعدين والبنية التحتية والزراعة والدواء وغيرها.