التحفظ على 75 طن أسمنت وبويات مجهولة المصدر بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 75 طن مواد بناء غير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر داخل مخزن دون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.وردت معلومات لضباط إدارة التموين والتجارة الداخلية تفيد حيازة المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء، دون ترخيص، مواد غير مطابقة للمواصفات.أكدت التحريات صحة المعلومات، وحيازة المتهم مواد بناء مجهولة المصدر، لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.وبمداهمة المخزن المشار إليه، عثر على 75 طن مواد بناء "أسمنت، محارة جاهزة، بويات"، غير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.