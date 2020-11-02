رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 02 نوفمبر 2020 الموافق 16 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مالكها روج لمنشأته بالكتابة على الجدران والأعمدة»..

«مالكها روج لها بالكتابة على الجدران».. الحجز الإداري على منشأة بالمريوطية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:57 م
جريدة الدستور
عبدالله هشام
طباعة
رصدت محافظة الجيزة ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام أحد المواطنين بالترويج والإعلان عن المنشأة الخاصة به بالكتابة على الأعمدة أسفل الطريق الدائرى نطاق المريوطية وعلى الحوائط بذات المنطقة ولم يتم مراعاة ما تم إنجازه من أعمال تطوير وتجميل لكافة الأعمدة بطريق ممشى المريوطية.

وعلى الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتوقيع الحجز الإدارى على المنشأة بقيمة نصف مليون جنيه نظير إعادة الشئ لأصله وكإجراء رادع لعدم تكرار المخالفة مجددًا مشددًا أن المحافظة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن لها الحفاظ على المظهر الحضارى اللائق للشوارع والتخلص من مظاهر القبح وعدم السماح بوجود الاعلانات الغير مرخصة التى تشوه الرؤية البصرية للطرق والمحاور.

وتشير محافظة الجيزة أن طريق المريوطية سوف يتم تدعيمه بالكاميرات لضبط أي مخالفات أو تعديات في إطار منظومة التطوير الشاملة التي يشهدها الطريق.

موضوعات متعلقة

محمد بن زايد يؤكد لماكرون رفض الإساءة للنبي

الأمطار الغزيرة تعزل البحر الأحمر بعد إغلاق 3 طرق

القبض على «طفل المرور» عقب إخلاء سبيله بسبب فيديو جديد

«بتعمل إيه يا ابني».. فيديوهات جديدة على هاتف «طفل المرور» وأصدقائه

الصور

image description

«مالكها روج لها بالكتابة على الجدران».. الحجز الإداري على منشأة بالمريوطية

image description

«أسيوط» تناقش المخطط الاستراتيجي الجديد لمدينة أبوتيج

image description

ضبط أدوية تؤثر على الصحة النفسية في صيدلية بدمياط

image description

جامعة أسيوط تفتتح مبنى للمغتربين ممن لا تنطبق عليهم شروط التسكين

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

الأكثر قراءة

القبض على «طفل المرور» عقب إخلاء سبيله بسبب فيديو جديد

«بتعمل إيه يا ابني».. فيديوهات جديدة على هاتف «طفل المرور» وأصدقائه

«طفل المرور» ينهار بالبكاء بعد ضبطه للمرة الثانية: «والله ما شتمت حد»

لحظات رعب.. اللقطات الأولى لحادث البدرشين المروع (فيديو)

إنفوجراف

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

هل يمكن لمرض ما منع الإصابة بآخر؟

اكتشاف طريقة لتشخيص السرطان بقطرة دم

علماء روس يقيمون خطر الإصابة بمتلازمة «VEXAS» الجديدة

«أتركوا مكتباتنا مفتوحة».. صيحة لوقف غلق المكتبات في فرنسا

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
د. منى حلمى
مشرط «الطاعة» هو أخطر وأقسى نوع من «الختان»
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
المزيد

الثقافة

«الشؤون الثقافية» تصدر كتاب «الفترات الانتقالية» لعادل فائق

إقبال كبير على منافذ بيع الكتاب بقرى الوادي الجديد (صور)

ختام الدورة السادسة من مهرجان طنطا الدولي للشعر الليلة

عواض: وضع خطة للاستفادة من منتجات الحرف التراثية بقصور الثقافة