«مالكها روج لها بالكتابة على الجدران».. الحجز الإداري على منشأة بالمريوطية

رصدت محافظة الجيزة ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام أحد المواطنين بالترويج والإعلان عن المنشأة الخاصة به بالكتابة على الأعمدة أسفل الطريق الدائرى نطاق المريوطية وعلى الحوائط بذات المنطقة ولم يتم مراعاة ما تم إنجازه من أعمال تطوير وتجميل لكافة الأعمدة بطريق ممشى المريوطية.وعلى الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتوقيع الحجز الإدارى على المنشأة بقيمة نصف مليون جنيه نظير إعادة الشئ لأصله وكإجراء رادع لعدم تكرار المخالفة مجددًا مشددًا أن المحافظة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن لها الحفاظ على المظهر الحضارى اللائق للشوارع والتخلص من مظاهر القبح وعدم السماح بوجود الاعلانات الغير مرخصة التى تشوه الرؤية البصرية للطرق والمحاور.وتشير محافظة الجيزة أن طريق المريوطية سوف يتم تدعيمه بالكاميرات لضبط أي مخالفات أو تعديات في إطار منظومة التطوير الشاملة التي يشهدها الطريق.