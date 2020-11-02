نقيب المحامين يجتمع بأعضاء «لجنة الحوار» لبحث تفعيلها

اجتمع الأستاذ النقيب رجائي عطية، اليوم الإثنين، بأحد عشر عضوا برئاسة الأستاذ وحيد الكيلاني، أعضاء لجنة الحوار، حيث جرى الحديث حول دور اللجنة وما تموج به من أفكار تأتي ثمرة الحوار مع وجود الرغبة الصادقة في التعاون والتساند المثري بينها وبين النقابة العامة للمحامين، فضلا عن النقابات الفرعية.وقد أبدى النقيب ترحيبه باللجنة، وبعملها، واعتذر عن عدم صدور قرار سالف يخصها حالة كون الدفاتر النقابية كانت خالية منها، وأن ما فات يرحب بتداركه، وأنه يسعده تشكيل اللجنة، ويرحب بها، ويتمنى التعاون التام بينها وبين النقابة العامة، مشيرا إلى أن الحوار هو ثمرة كل شيء طيب حينما تتقارع الأفكار والتي قد تنبت بل غالبا ما تنبت أفكارا جديدة مما يثري الفكر والعمل النقابي، وتمثل على ذلك بمحاورات الفيلسوف الإغريقي أفلاطون.وتم الاتفاق على إصدار النقابة العامة قرارا بتكوين لجنة الحوار وتشكيلها، مع الاتفاق على تفاصيل التعاون والتساند فيما بينها وبين النقابة العامة للمحامين.وطلب الأستاذ وحيد الكيلاني رئيس اللجنة من النقيب أن يكون مقررا للجنة، فرجاه أن يعتبروه كذلك لأنه سوف يكون معهم بغض النظر عن أي موقع، وسوف يكرس نفسه وكافة جهوده للتعاون وإثراء الحوار وعمل اللجنة.