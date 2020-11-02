التحفظ على 24 طن منظفات صناعية منتهية الصلاحية بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 24 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض وغير صالحة للاستخدام داخل مخزن دون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة مباحث التموين والتجارة الداخلية، تفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات تجارة المنظفات، دون ترخيص، منتجات منتهية الصلاحية.أكدت التحريات صحة المعلومات، وحيازة المتهم منظفات غير صالحة للاستخدام، لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.وبمداهمة المخزن المشار إليه، عثر على 24 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض غير صالحة للاستخدام، لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها.تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.