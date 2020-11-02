الجيزة تنعى المتوفين إثر حادث تصادم سيارتين بالبدرشين

نعى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المواطنين الذين لقوا مصرعهم إثر حادث تصادم سيارتين بطريق المريوطية بقرية أبو صير بالبدرشين.ويتقدم المحافظ وكافة القيادات التنفيذية بخالص التعازي لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه السائق المتسبب في الحادث.وتنوه محافظة الجيزة أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وعددا من المواقع الإخبارية من أخبار أو منشورات بشأن حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى بطريق المريوطية نطاق قرية أبو صير بالبدرشين يفتقد إلى بعض الدقة.وأوضحت الجيزة أنه وفقا للبيانات المسجلة من قبل مديرية الشئون الصحية بالمحافظة ومستشفى الهرم التي تم نقل مصابي الحادث إليها وعددهم 16 مصابا، توفي منهم 4 حالات (3 بمستشفى الهرم وحالة بمستشفى البدرشين) و2 حالات إصابة ما زالت محتجزة بمستشفى الهرم لتلقي العلاج، وخروج 8 حالات بعد تمام شفائهم وتحويل حالتين إصابة إلى مستشفى معهد ناصر وتحويل حالة إصابة إلى مستشفى الهلال لتلقي العلاج اللازم لها.وكلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالجيزة بتقديم كافة أوجه المساعدة والعون لأسر المتوفيين، وصرف التعويضات العاجلة للمتوفين والمصابين.كما كلف محافظ الجيزة مدير مديرية الشئون الصحية ببحث شكاوى المواطنين تجاه مستشفى الهرم والوقوف على مستوى الخدمات الصحية وأسلوب تعامل المستشفى مع مصابي الحادث.وناشد المحافظ أصحاب السيارات الالتزام بقواعد وقوانين المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السير على الطرق السريعة والتأكد من كفاءة السيارة للسير تفاديًا لوقوع حوادث وحفاظًا على أرواح المواطنين وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة بأي شكاوى أو مشاكل تعترضهم للتدخل فورًا نحو حلها.