سارة سلامة: أحداث مسلسل «إسعاف يونس» كوميدية

أعربت الفنانة سارة سلامة عن سعادتها بالوجود في المسلسل الاجتماعي الكوميدي"إسعاف يونس"، المقرر عرضه على إحدى المنصات الالكترونية، معربة عن تفاؤلها بالتجربة مع قرب الانتهاء من تصويرها خلال الفترة الحالية.وقالت سارة سلامة، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إنها تحمست للعمل بشدة بعد قراءة السيناريو حيث وجدت أن الخطوط الدرامية مليئة بالتفاصيل التي تتسارع في كل حلقة وهو ما سيكتشفه المشاهد عند عرض المسلسل.وأضافت أنها عملت على التحضير للدور لتطل بشكل مختلف، وبما يتناسب مع طبيعة الأحداث المليئة بالأحداث الكوميدية والاجتماعية، مؤكدة أنها استمعت بالعمل خلال التصوير بفضل الكواليس المريحة.وأشارت إلى أنها تجسد في المسلسل شخصية عبير، الشهيرة بلقب "بيري"، وهي الفتاة التي تعمل في السيرك، وتقوم بتنفيذ العديد من الفقرات الصعبة، وفي الوقت نفسه تهتم بنفسها كفتاة.وأكدت أن فكرة العرض عبر منصة إلكترونية لا تزعجها على الإطلاق لأن هناك العديد من التجارب الناجحة، متمنية أن يلاقي المسلسل إعجاب الجمهور.وينتمي المسلسل للدراما الاجتماعية الكوميدية القصيرة حيث تجري أحداثه في 10 حلقات، ويقدم البطل محمد أنور، الذي يجسد شخصية يونس الطبيب، في كل حلقة موقفا مختلفا مع مريض، فيما يقوم بشخصية المريض ضيف شرف الحلقة.ويشارك في بطولة المسلسل محمد علي رزق، ومنة عرفة، وإيمان السيد، وعدد من ضيوف الشرف منهم مصطفى خاطر، وأحمد فهمي، ومحمد عبدالرحمن، وتأليف الثلاثي أحمد فوزي، وأحمد محارب، وخليفة سمير، وإخراج معتز التوني.