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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

ريهام عبد الغفور تدخل معسكر مغلق من أجل «ربع قيراط»

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:48 م
الفنانة ريهام عبد
الفنانة ريهام عبد الغفور
منار إبراهيم
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تواصل الفنانة ريهام عبد الغفور تصوير مشاهد حكاية "ربع قيراط" التي تخوض بطولتها من حكايات مسلسل "إلا أنا" والمقرر انطلاق أولى حلقاتها يوم السبت المقبل.

ودخلت "ريهام" وكل فريق العمل في معسكر مغلق حيث كثف المخرج أحمد حسن ساعات التصوير والتي تصل إلى 16 ساعة بشكل شبه يومي، خاصة وانهم بدأوا مؤخرًا بعدما قررت الجهة المنتجة اضافة حكاية جديدة بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل.

"ربع قيراط" تضم عدد كبير من النجوم منهم ريهام عبد الغفور، إنعام سالوسة، وإبراهيم السمان، وأحمد درويش، والحكاية من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وتدور أحداث الحكاية حول امرأة متزوجة تضطر للطلاق من زوجها، وبعد طلاقها تظهر معاناتها في المجتمع كامرأة مطلقة وتواجه العديد من الأزمات ما بين بيتها وعمله.

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