فيديو جديد لـ «طفل المرور».. قال لأمين الشرطة: « كفيل أكلك علقة أموتك»

كشف فحص هواتف طفل المرور وأصدقائه عن وجود مقطع فيديو جديد مدته 95 ثانية، يظهر فيه الطفل وآخر أثناء التنمر على شرطي والتعدي عليه لفظيا قائلا له: "أنا كفيل أكلك علقة أموتك".وأشار مصدر أمني أن الطفل نجل القاضي أصيب بالبكاء، وردد "والله معرفش ولا شتمت حد وأنا اعتذرت للأمناء وبعتذر لكل الناس سامحوني، كما رددها زملاؤه الأربعة المقبوض عليهم في تلك الواقعة.وأضاف المصدر أن الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقت إخطارا بضبط وإحضار الطفل نجل القاضي مرة أخرى، وجرى تحديد زملائه الـ4، وتبين أنهم مقيمين بالمعادى والبساتين وبالتنسيق بين مباحث قسمي شرطة البساتين والمعادى، ضُبط الأطفال الـ5، وأصيبوا بحالة من الهلع والخوف، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة للتحقيق.ونشر الطفل "أحمد أ.ع.أ" صاحب واقعة الاعتداء على رجل مرور بنطاق مدينة البساتين بمحافظة القاهرة، مقطع فيديو جديد بخاصية "لايف" عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عقب تسليمه لأسرته من قبل النيابة، وتغريم مالك السيارة "صديق والد الطفل" 10 آلاف جنيه بتهمة تعريض طفل للخطر.وأظهر الفيديو الجديد، الطفل برفقة 4 من أصدقائه، وهم يتحدثون خلال الفيديو للمتابعين بالعديد من الشتائم والألفاظ غير اللائقة والسب بينهم وبين المتابعين.