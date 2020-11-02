رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 02 نوفمبر 2020 الموافق 16 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

فيديو جديد لـ «طفل المرور».. قال لأمين الشرطة: « كفيل أكلك علقة أموتك»

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:46 م
طفل المرور
طفل المرور
طباعة
كشف فحص هواتف طفل المرور وأصدقائه عن وجود مقطع فيديو جديد مدته 95 ثانية، يظهر فيه الطفل وآخر أثناء التنمر على شرطي والتعدي عليه لفظيا قائلا له: "أنا كفيل أكلك علقة أموتك".

وأشار مصدر أمني أن الطفل نجل القاضي أصيب بالبكاء، وردد "والله معرفش ولا شتمت حد وأنا اعتذرت للأمناء وبعتذر لكل الناس سامحوني، كما رددها زملاؤه الأربعة المقبوض عليهم في تلك الواقعة.

وأضاف المصدر أن الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقت إخطارا بضبط وإحضار الطفل نجل القاضي مرة أخرى، وجرى تحديد زملائه الـ4، وتبين أنهم مقيمين بالمعادى والبساتين وبالتنسيق بين مباحث قسمي شرطة البساتين والمعادى، ضُبط الأطفال الـ5، وأصيبوا بحالة من الهلع والخوف، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة للتحقيق.

ونشر الطفل "أحمد أ.ع.أ" صاحب واقعة الاعتداء على رجل مرور بنطاق مدينة البساتين بمحافظة القاهرة، مقطع فيديو جديد بخاصية "لايف" عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عقب تسليمه لأسرته من قبل النيابة، وتغريم مالك السيارة "صديق والد الطفل" 10 آلاف جنيه بتهمة تعريض طفل للخطر.

وأظهر الفيديو الجديد، الطفل برفقة 4 من أصدقائه، وهم يتحدثون خلال الفيديو للمتابعين بالعديد من الشتائم والألفاظ غير اللائقة والسب بينهم وبين المتابعين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد بن زايد يؤكد لماكرون رفض الإساءة للنبي

فيديو جديد لـ «طفل المرور».. قال لأمين الشرطة: « كفيل أكلك علقة أموتك»

الباز عن «طفل المرور»: لازم نحافظ على أولادنا وناخد بالنا منهم

النيابة تكشف تفاصيل وفاة شخص دفاعًا عن ابنة شقيقته بالإسكندرية

الصور

image description

«مالكها روج لها بالكتابة على الجدران».. الحجز الإداري على منشأة بالمريوطية

image description

«أسيوط» تناقش المخطط الاستراتيجي الجديد لمدينة أبوتيج

image description

ضبط أدوية تؤثر على الصحة النفسية في صيدلية بدمياط

image description

جامعة أسيوط تفتتح مبنى للمغتربين ممن لا تنطبق عليهم شروط التسكين

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

الأكثر قراءة

القبض على «طفل المرور» عقب إخلاء سبيله بسبب فيديو جديد

«بتعمل إيه يا ابني».. فيديوهات جديدة على هاتف «طفل المرور» وأصدقائه

«طفل المرور» ينهار بالبكاء بعد ضبطه للمرة الثانية: «والله ما شتمت حد»

لحظات رعب.. اللقطات الأولى لحادث البدرشين المروع (فيديو)

إنفوجراف

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

هل يمكن لمرض ما منع الإصابة بآخر؟

اكتشاف طريقة لتشخيص السرطان بقطرة دم

علماء روس يقيمون خطر الإصابة بمتلازمة «VEXAS» الجديدة

«أتركوا مكتباتنا مفتوحة».. صيحة لوقف غلق المكتبات في فرنسا

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
د. منى حلمى
مشرط «الطاعة» هو أخطر وأقسى نوع من «الختان»
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
المزيد

الثقافة

«الشؤون الثقافية» تصدر كتاب «الفترات الانتقالية» لعادل فائق

إقبال كبير على منافذ بيع الكتاب بقرى الوادي الجديد (صور)

ختام الدورة السادسة من مهرجان طنطا الدولي للشعر الليلة

عواض: وضع خطة للاستفادة من منتجات الحرف التراثية بقصور الثقافة