«الشؤون الثقافية» تصدر كتاب «الفترات الانتقالية» لعادل فائق

أصدرت دار الشؤون الثقافية العراقية كتاب "الفترات الانتقالية.. في قرى ومواقع عصور ما قبل التاريخ" لعادل فائق رشيد.يختص الكتاب بمعرفة وتحديد الانتقال أو الفترات الانتقالية التي كانت ما بين كل عصرين من هذه العصور وذلك من خلال دراسة انتقال التقاليد سواء من الناحية المعمارية في تخطيط المباني والبيوت وكذلك مادة البناء وشكل التسقيف ودراستها من ناحية صناعة الفخار، تلك الصناعة المهمة التي تحمل معها دائما آثار من صنعها ومن خلال تتبع الأشكال الفخارية فضلا عن العناصر اللونية والزخرفية التي زينت تلك الأواني.