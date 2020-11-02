وزيرة الهجرة: مصر تدعم الهجرة الآمنة وليس غير الشرعية

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج لذي افتتح اليوم، هو الأول من نوعه في مصر ضمن برنامج "التنمية من أجل الهجرة"، وهو البرنامج العالمي الذي تشترك فيه مصر وألمانيا فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة 2030.وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، خلال كلمتها بافتتاح المركز، أن هذا المركز أنشئ بتمويل 2 مليون يورو، وخرج إلى النور نتيجة لتضافر جهود عدد من الوزارات كالخارجية والتعاون الدولي والهجرة وكذلك عدد من الجهات المعنية الأخرى.وأوضحت وزيرة الهجرة، أن الهدف من إنشاء مثل هذا المركز هو تأكيد الدولة المصرية على أنها مع الهجرة الآمنة وليس الهجرة غير الشرعية، حيث سيتم من خلال المركز طرح فرص العمل المتاحة في ألمانيا ومن ثم مساعدة المتقدمين لهذه الوظائف عبر تقديم الاستشارات اللازمة لهم وتدريبهم على اللغة والثقافة الألمانية لمواءمة متطلبات سوق العمل الألماني، وذلك فضلا عن مساعدة المهاجرين المصريين العائدين على إعادة إدماج داخل مجتمعهم.كما أشارت الوزيرة إلى دور المركز في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في ضوء المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي أعلن عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى شباب العالم 2019، والتي تشدد على توفير الفرص الآمنة للشباب كبديل عن الهجرة غير الشرعية، حيث يعد المركز أحد الأذرع الرئيسية لمبادرة "مراكب النجاة".وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أن المركز يوفر معلومات شاملة عن سوق العمل الألماني؛ حيث أن الهدف الأساسي من المشروع هو المساهمة في تعزيز الهجرة الأمنة والمنظمة لراغبي الهجرة والعمل بالخارج بما يعد أحد البدائل الإيجابية للهجرة غير الشرعية.وأكدت وزيرة الهجرة، أن المركز سوف يقوم بتقديم جلسات المشورة الفردية والنصائح والمعلومات والتدريب للشباب المصري؛ حيث يقوم المركز بإعلامهم وإسداء المشورة لهم بشأن فرص العمل وآفاق التنمية الشخصية في مصر والخارج.