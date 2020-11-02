«الشيوخ» يواصل اجتماعاته للانتهاء من لائحته غدًا

تستأنف لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، اجتماعاتها غدا الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون لائحة المجلس والتى تم الانتهاء من 239 مادة بها خلال الاجتماعات الثلاث السابقة.يشار إلى أنه بعد إقرار اللجنة لجميع مواد اللائحة سيتم مناقشتها في الجلسة العامة للمجلس ثم إرسالها لمجلس الوزراء واحالتها لمجلس النواب لإصدارها بقانون.كانت لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ قد عقدت اجتماعها الثالث أمس الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وحضور وكيلي المجلس وأعضاء اللجنة، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواد المقدمة ضمن المقترح الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس، وقرر الأعضاء حذف بعض المواد التي لا تتوافق مع القانون الخاص بالمجلس، وذلك ضمانا لخروج اللائحة متوافقة مع اختصاصات المجلس.