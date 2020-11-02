«في ذكرى وعد بلفور».. تعرف على خطة الاحتلال الثقافي لفلسطين

- الهجرة اليهودية إلى فلسطين

- الأحكام العسكرية والإعدام القاسي

- السيطرة على الزراعة عصب الحياة لعرب فلسطين

- التعليم في فلسطين في التقارير البريطانية.. استحواذ كامل

تمر اليوم ذكرى وعد بلفور، الوعد الذي حول فلسطين من دولة إلى قضية، بعدما تسبب في تغيير الخريطة السكانية والثقافية لدولة فلسطين وجعل أهلها في صراع يومي حتى الآن من أجل محاولة استعادة أراضيهم المنتزعة، وهويتهم العربية الفلسطينية المحاصرة بالتهويد في مظاهر ثقافية عديدة أبرزها التعليم، وقت تناولت عدة مراجعات تاريخية تأثير وعد بلفور على الحياة في فلسطين والعالم العربي، إلا أن دراسة حديثة قدمت معالجة تاريخية جديدة، تتناول تأثير وعد بلفور على شكل الحياة في فلسطين، من واقع سجلات وتقارير الحملة العسكرية البريطانية التي كانت تحكم فلسطين.يعتمد كتاب "فلسطين في التقارير البريطانية" على تقارير اللجان البريطانية في فلسطين والتي كان لها دور بارز في توضيح بعض الحقائق عن قضية فلسطين، لأنها لجان بريطانية تم تشكيلها بإرادة الحكومة البريطانية، ومن تقارير اللجان يمكن استخلاص الكثير من الحقائق والدلالات التاريخية من واقع كتابتها على طريقة "من فمك أدينك يا يعقوب" خلال الفترة الممتدة من عام 1919-1947 في الفترة التي كانت تسير فيها سلطات الانتداب البريطاني لتنفيذ تصريح بلفور وصك الانتداب.يرصد الكتاب الصادر عن دار ابن رشد للكاتب إبراهيم سالم سليمان الزاملي، إجراءات التهويد لمؤسسات الحكم، وتسهيل الهجرة اليهودية إلى فلسطين والسيطرة على الأرض والاقتصاد الفلسطيني والمؤسسات التعليمية لتمكين اليهود من إنشاء "الوطن القومي اليهودي" والهجرة اليهودية إلى فلسطين، هجرة اليهود المهربين السرية، المحاكم والصحافة، الزراعة والأرض في فلسطين، التعليم في تقارير اللجان البريطانية، وغيرها.هيأت حكومة الانتداب كل الظروف الملائمة لهجرة يهودية واسعة النطاق ووضعت القوانين لتشجيع اليهود على الهجرة إلى فلسطين والإقامة فيها والحصول على جنسيتها، وحرمت العرب من أبسط حقوقهم في الاستقرار في وطنهم، وفي نفس الوقت أوصت لجنة كنج-كراين، بأنه يجب الحد من الهجرة اليهودية إلى فلسطين والعدول عن أي برنامج يومي إلى جعل فلسطين مملكة يهودية، ووفق الإحصاءات فقد زادت معدلات اليهود المغادرين إلى فلسطين في الفترة من 1919 إلى 1932 حيث بدأت بهجرة 32،327 يهودي مقابل 1،650 غير يهودي عام 1919، وزادت لتصل إلى 419،718 يهودي عام 1932 إلى 19،073 من غير اليهود.- هجرة اليهود المهربين (السرية)كانت الهجرة غير المشروعة تسير جنبا إلى جنب مع الهجرة المشروعة، وذلك من خلال سعي القائمين على تيار الهجرة غير المشروعة لاجتناب مراكز المراقبة على الحدود وعن طريق الدخول المشروع، بأن يبقى المسافر في البلاد بعد انتهاء مدة إقامته، وبزواج الأجنبيات من فلسطينيين.وذكر تقرير للقنصلية الملكية المصرية العامة في القدس أنه كان يتم تهريب اليهود من سوريا ولبنان إلى فلسطين عن طريق شركات متخصصة في تهريب اليهود، ترعى نشاطها الوكالة اليهودية، ويدفع لهذه الشركات مبلغ خمسون جنيها عن كل يهودي، يتم تهريبه، وأن عدد اليهود الذين دخلوا من سوريا ولبنان شهريا 1000 يهودي.جاء في تقرير لجنة بالين أن المحاكم العسكرية البريطانية في فلسطين فرضت أحكاما قاسية يصل أغلبها للإعدام وتنفذ الأحكام فورا لكل من يثير الاضطرابات من العرب، فقد أصدرت المحكمة العسكرية البريطانية عام 1930 حكما بالإعدام الجماعي على 20 عربيا ونفذ الحكم فورا، وبلغ عدد المحكوم عليهم من العرب في المحاكم العسكرية في نفس السنة 792 عربيا.وفي نفس الوقت وفي ذات الأحداث التي وقعت عام 1930 كان التحيز واضحا بالنسبة لليهود، فبحسب التقارير البريطانية لم يدن في الأحداث سوى يهودي واحد حكم عليه بالإعدام ويدعى خانكيز، الذي كان شرطيا فدخل بسلاحه وأباد أسرة عون العربية المكونة من 7 أفراد ثم استبدل حكم إعدامه بالمؤبد، ثم خفض إلى خمسة عشر عاما، ثم أطلق سراحه بعد فترة وجيزة.أصدرت هيئة الانتداب البريطاني قانون انتقال الأراضي الجديد في 20 يوليو 1920 وقد أعطى القانون وما تبعه من قوانين تتعلق بملكية الأراضي للصهاينة السيطرة على الكثير من الأراضي في فلسطين للاستيطان فيها، فالمادة الرابعة من القانون، تعطي المندوب السامي مطلق الحرية في التصرف بالأراضي، فكل من يرغب أن يتصرف بمال غير منقول أن يحصل أولا على موافقة الإدارة كتابة، وفلاحو فلسطين معظمهم كانوا لا يملكون مستندات تثبت حقوقهم فوق أراضيهم، والقانون حدد للورثة فترة عام من تاريخ وفاة مالك الأرض لتسجيل أنصبتهم في الإرث في دائرة التسجيل وإلا تمت مصادرة الأرض.ووضعت الحكومة البريطانية يدها على كثير من الأراضي، وقدم الفلاحون شكاوى وادعاءات ضد الحكومة للمطالبة بالأراضي المصادرة. التي رفضت دوائر التسجيل التسليم بها. وبلغ عدد القضايا التي رفعت على الحكومة عام 1924 بهذا الشأن 106 قضايا.تدخلت الإدارة العسكرية البريطانية في التعليم العربي تدخلا مباشرا، وكان تحت إشرافها، بينما كانت مدارس الطائفتين اليهودية والمسيحية، لا تتدخل الإدارة العسكرية في شؤون تعليمهما، فقد أشرفت المنظمة الصهيونية على التعليم العبري الخاص بطريقة مباشرة، وكان بعيدًا عن سيطرة الإدارة العسكرية، باعتبارها مدارس غير حكومية، فخلال المدة ما بين سنة 1918-1919 ساهمت المنظمة الصهيونية بحوالي 64،197 جنيها للمدارس العبرية كما سمحت باستقدام معلمين يهود إلى بعض مدارسهم في القدس وبلغ عدد مدارس اليهود 110 مدرسة تضم 11،220 طالبا وطالبة، فيما بقى العرب غير قادرين على إلحاق أبناءهم بالمدارس بسبب التكلفة الباهظة التي فرضتها حكومة الانتداب وهو ما كان يضطر بعض العرب إلى بيع أجزاء من ممتلكاتهم لتعليم أبنائهم.