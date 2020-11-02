6 سنوات إنجازات.. رقم عالمي مصري جديد في مقياس جودة الطرق

خبير طرق: أتوقع وصول مصر المركز الـ 24 بنهاية 2020

وزيرة التخطيط: انخفضت حوادث الطرق بنسبة 46% عام 2020

أحدثت مصر طفرة فى قطاع النقل خلال الست سنوات الماضية، حيث شهدت أعمال تطوير وتحديث وتجديد ورفع كفاءة للقطاع، لتقفز مصر من المركز 118 إلى 28 فى جودة الطرق خلال هذه السنوات القليلة الماضية.فمنذ 6 أغسطس 2014، وتزامنا مع إطلاق المشروع القومى للطرق بمراحله الثلاث تحول مشروع كل طريق جديد إلى شريان تنمية يخدم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة فى المناطق التى يخترقها هذا الطريق، من خلال مد مسار الطريق لربط التجمعات والمناطق العمرانية والصناعية والزراعية سواء القائمة أو التى مخطط إنشاؤها.في هذا السياق، قال المهندس جمال عسكر خبير السيارات وهندسة الطرق، إن فكرة الشبكة القومية للطرق ظلت حبيسة الأدراج لعدة عقود، إلى أن تنبهت القيادة السياسية في مصر لأهمية إنشاء الشبكة القومية الاستراتيجية للطرق؛ للعمل على حل العديد من المشاكل الإقتصادية، الزراعية واللوجيستية، وسياحيًا، بالإضافة إلى انخفاض معدلات البطالة وتباعًا لهذا تلقائيًا تنخفض معدلات الجريمة.وتابع عسكر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بدأت طفرة الطرق في مصر بالظهور منتصف عام 2014، وكان من المقرر لها أن تنتهي في نهاية 2019، لكن حتى الآن ونحن في نهاية 2020، لا زالت الشبكة القومية للطرق قائمة بأعمالها على الطرق المصرية؛ لتقفز مصر من المركز 118 إلى 28 فى جودة الطرق خلال هذه السنوات القليلة الماضية، وفي نهاية 2020 أتوقع أن تتوج مصر بالمركز الـ 24 على مستوى العالم في مقياس جودة الطرق؛ نتيجة لما يتم ضخه على الشبكة القومية للطرق.واستكمل عسكر قائلًأ: بُنيت الشبكة القومية للطرق على الطراز الأمريكي والتي يقاس بها مستوى جودة الطرق على مستوى كل دول العالم، بالإضافة إلى أنه تم ضخ إلى ما يقرب 8000 كم أسفلت جديد ورفع كفاءة الأسفلت القديم بقيمة إجمالية 175 مليار جنيه.وأضاف عسكر، قامت الشبكة القومية للطرق، بافتتاح العديد من الشرايين الطولية والعرضية على مستوى الدولة بشكل غير مسبوق، وأخره هذه التطويرات كان محور المحمودية بالإسكندرية، بالإضافة إلى طريق روض الفرج، طريق الضبعة، الزعفران، العين السخنة، المقطم.واستطرد حديثه قائلًا: كان لدينا طريق دائري طوله 100 كم في مصر، لكن الآن أصبح لدينا دائري أوسطي طوله 200 كم، بالإضافة إلى الدائري الإقليمى والذي طوله 400 كم. فجاء كل هذا مقللًا نسبة حوادث الطرق بنسبة غير مسبوقة وهي 26% والتي تعتبر طفرة غير مسبوقة، حيث أنه منذ 2014 إلى 2017 كانت معدل حوادث الطرق مرتفع جدًا بشكل غير مقبول.وأشار عسكر إلى إيجابيات تطوير الطرق حيث قال، إنه من أهم ما جائت به الشبكة القومية للطرق من إيجابيات هي انخفاض زمن الرحلات مقارنة بما مضى، مما قلل من معدلات استهلاك البنزين مترتبًا على ذلك تقليل الانبعاثات الحرارية، بالإضافة إلى أن متوسط المسافة التي تقطعها السيارة في مصر 30 ألف كم والأن تقطع السيار تقريبًا 15 ألف نظرًا لتقصير المسافات من خلال الطرق الجديدة.الرئيس السابق للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري: تطوير الطرق يصب في مصلحة المستخدم والحكومةاتفق مع الرأي، اللواء مهندس رشدي عبدالرشيد، الرئيس السابق للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري التابعة لوزارة النقل حيث قال: أنجزت عددا كبيرا من المشروعات خلال الفترة التي ترأست بها الشركة القابضة للطرق والكباري أبرزها أن شركات النيل العامة للطرق أنجزت عددًا كبيرًا من المشروعات خلال الفترة الماضية؛ أبرزها المشاركة في تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية للمشروع القومى للطرق.وتابع عبد الرشيد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنّه في المرحلتين الأولى والثانية للمشروع القومى للطرق قمنا بتنفيذ ازدواج طريق "سوهاج -البحر الأحمر"، وطريق "شبرا -بنها الحر"، والدائري الإقليمي، وطريق "القاهرة- السويس"، وشاركت في تنفيذها العديد من الشركات التابعة لوزارة النقل، بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الثالثة للمشروع القومى للطرق؛ بتطوير طريق "القاهرة -أسيوط الغربي"، وازدواج طريق "أسيوط سوهاجالبحر الأحمر"، وازدواج طريق "سفاجامرسى علم"، وطريق "أكتوبر الواحات"، وكوبري وطريق نفق الشهيد أحمد حمدي؛ بإجمالى ٣ مليارات جنيه.وأشار إلى أن الشركات التابعة لوزارة النقل تشارك فى تنفيذ المرحلة الثالثة القومى للطرق؛ بتطوير طريق القاهرة أسيوط الغربى، وازدواج طريق أسيوط سوهاجالبحر الأحمر، وازدواج طريق سفاجامرسى علم، وطريق أكتوبر الواحات، وطريق نفق الشهيد أحمد حمدى بإجمالى ٣ مليارات جنيه، مما أدى إلى تحسين الخدمة المرورية، وتقليل نسبة الحوادث.قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة تتجه نحو زيادة الإنفاق على الطرق والكباري منذ عام 2018، ليظهر في إحصائيات الحوادث هذا المجهود الذي ساهم في انخفاض أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق بنسبة 5% في 2018-2019 وبنسبة 44% عام 2019-2020.وتابعت السعيد، أنه بزيادة معدل التغير في الاستثمار على الطرق والكباري من عام 2018 إلى 2020 إلى 97% انخفض معدل تغير عدد وفيات حوادث الطرق إلى 46%، حيث بلغت الاستثمارات حوالي 14 مليار جنيه عام 2018 لترتفع نسبة الاستثمارات إلى 26 مليار جنيه في 2019 ثم إلى حوالي 28 مليار في 2020.مهندس طرق: الشبكة القومية للطرق كانت الملاذ الآمن لتقليل نسب حوادث الطرققال هشام عيسى مهندس الطرق، إن الشبكة القومية للطرق كانت الملاذ الآمن لتقليل نسب حوادث الطرق التي نسمع عنه كثيرًا، حيث أن الشبكة القومية أضافت شرايين جديدة لروح الطرق في مصر مما أدى إلى تقليل نسب الحوادث، نتيجة لتقليل الضغوط على بعض الطرق الرئيسية كطريق الدائري القديم، وتم تفريع شرايين جديدة منه لخفض الضغط عليه ولزيادة نسب الأمان.وتابع عيسى، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه من مميزات التطوير الكبير الذي مس شبكة الطرق، توفير الوقت وكمثال عند التنقل من محافظة إلى أخرى قد يستغرق الوقت من ثلاثة إلى أربع ساعات، لكن الآن يكون متوسط الوقت ساعة ونصف، وهذا ما يدل على الفاعلية العالية لتطوير شبكة الطرق وتقريبًا نستفيد منها بنسبة 95%.وأضاف: تقليل الزحام هو النتاج الأفضل لتطوير شبكة الطرق، لأن نسب الحوادث الأكبر تكون على الطرق الأكثر ازدحامًا في الكثير من الأحيان.وأشار إلى أن التطور في الطرق لا يمكن أن يشوهه أحد أو إعلام معادي لأنه وببساطة شديدة شيئ ملموس قامت الدولة بإنجازه على أكمل وجه، بالإضافة إلى أنه شارك في تطوير وبناء العديد من الطرق منها محو 30 يونيو ببورسعيد، الطريق الإقليمي، طريق الشرق، طريق العين السخنة، وطريق سفاجا القصير، وحاليًا يعمل على طريق غرب بمحافظة قنا والذي سيربطها بمحافظة الأقصر.جدير بالذكر أن مزايا شبكة الطرق الجديدة التي تم الشروع في تنفيذها خلال الــ 6 سنوات الماضية وانعكاسها على الدولة والمواطنين والأهداف التي حققتها تمحورت حول، جعل مشروعات الطرق الجديدة تتكامل مع خطة التنمية الشاملة للدولة، ومثلت المشروعات الجديدة شبكة طرق جديد بأطوال 7 آلاف كم وتكلفتها تصل إلى 175 مليار جنيه.أيضًا الطرق الجديدة تربط المدن والتجمعات العمرانية والصناعية الجديدة، وتتكامل مع شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى وخطوط السكة الحديد، وتربطها مع خطوط المونوريل والقطار الكهربائى الجارى تنفيذه واصلا السلام والعاصمة الإدارية والعاشر من رمضان.ويتضمن مشروع التطوير حارات منعزلة لسير الشاحنات وسيارات النقل الثقيل لتقليل حوادثها، وشبكة جديدة تتضمن أنفاق وكبارى أعلى مزلقانات السكة الحديد لمواجهة حوادث القطارات.