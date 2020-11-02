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مصر

وزيرتا الهجرة والتعاون الدولي تفتتحان المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:36 ص
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
وفاء علي
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افتتح كل من السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير الألماني بالقاهرة الدكتور سيريل نون، اليوم الإثنين، المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بتمويل ٢ مليون يورو، وذلك بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، والسفير بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، ومدير مكتب منظمة الهجرة الدولية بالقاهرة، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ومدير مكتب برنامج الغذاء العالمي بالقاهرة، ولفيف من ممثلي الجهات الحكومية.

ويعد المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج هو ثمرة التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وذلك ضمن مبادرة "مراكب النجاة" وبتكليف من الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).

كما يعد المركز جزءًا من برنامج تعاون ثنائي بين البلدين لإتاحة فرص عمل للمصريين المقيمين في مصر والمهاجرين العائدين من الخارج، حيث يقوم المركز بتوفير التوجيه والإرشاد لإيجاد المسار الوظيفي الصحيح لهم في وطنهم، وإدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصاديًا واجتماعيًا، بالإضافة إلى المساهمة في الخفض من أسباب الهجرة غير النظامية عن طريق التوعية بمخاطرها ومعاونة من يرغب في الحصول على فرص للهجرة خارج مصر من خلال توفير المعلومات اللازمة لذلك.

ويقوم المركز أيضًا بتلبية احتياجات ومطالب الشباب المصري الذي يبحث عن فرص أفضل للعمل والتدريب، حيث تنقسم خدمات المركز إلى أربعة أقسام رئيسية: أولها التأهيل لسوق العمل المصري من خلال دورات تدريبية متخصصة في شتى مجالات العمل، والثاني إدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصاديًا واجتماعيًا، اما الثالث معاونة من يرغب في الحصول على فرص للهجرة خارج مصر عن طريق توفير المعلومات اللازمة لذلك، وأخيرًا التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الإيجابية.

وبفريق محترف وواسع المعرفة، يستهدف المركز دعم التدريب والتطوير الذاتي للشباب المصري بجميع فئاته، وتقديم النصح والإرشاد بشأن العمل في مصر وألمانيا، كما يستهدف -كمصدر موثوق به للمعلومات- بناء الثقة التي تساعد في الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية عن طريق توفير المعلومات الصحيحة لفرص الهجرة النظامية والتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية وتوفير البدائل الإيجابية.

هذا ويقدم المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بالقاهرة الخدمات التالية:

- جلسات فردية للإرشاد الوظيفي
- فرص عمل داخل جمهورية مصر العربية
- برامج تدريبية على مهارات التوظيف
- توفير معلومات حول مخاطر الهجرة غير الشرعية
- توفير معلومات حول فرص الهجرة النظامية من أجل العمل
- إعادة الدمج الاقتصادي والاجتماعي للمصريين العائدين من الخارج

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