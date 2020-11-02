رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 02 نوفمبر 2020 الموافق 16 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحف لبنان: تشكيل الحكومة الجديدة يتعرض لتعطيل مفاجىء

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:32 ص
سعد الحريري
سعد الحريري
أ ش أ
طباعة
ذكرت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الإثنين، أن مسار تشكيل الحكومة الجديدة تعرض لتعطيل مفاجئ أصاب عملية التأليف بجمود، بسبب بروز مجموعة من العقبات المتعلقة بالخلاف على عدد وزراء الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية على الطوائف والقوى السياسية، في إشارة إلى عودة لعبة فرض الشروط على رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بما يجعل الحكومة أسيرة رغبات المتحاصصين.

وأشارت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) إلى أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، تدخل في عملية التأليف لدى رئيس الجمهورية ميشال عون، الأمر الذي أدى إلى الإطاحة بالاتفاق السابق بين عون والحريري على تشكيل حكومة من 18 وزيرا، وعودة الحديث عن تشكيل حكومة من 22 أو 24 وزيرا.

وأوضحت أن "باسيل" يريد توزير وزير ثان من الطائفة الدرزية من المحسوبين على حليفه النائب طلال أرسلان، وكذلك توزير وزير كاثوليكي ثان، على نحو يشير إلى أنه يريد الإمساك بـ "الثُلث المعطل" داخل الحكومة لاعتبارات تتصل بطموحه في تولي رئاسة البلاد في الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى بعد عامين، إلى جانب الخلاف على توزيع عدد من الوزارات في ظل تمسك التيار الوطني الحر بوزارة الطاقة، وعدم وجود قبول عام بوضع حقائب الداخلية والدفاع والعدل في يد واحد فريق سياسي واحد محسوب على رئيس الجمهورية.

واعتبرت الصحف أن هناك دلالات تبدو أبعد من مجرد خوض معركة محاصصة قسرية لجعل سعد الحريري يسلم بسقوط مشروعه الأصلي القائم على تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين محددة المدة بـ 6 أشهر كحكومة إنقاذية فقط، وعندما يرفع "الراية البيضاء" لفارضي الشروط يكون قد انتحر سياسيا.

موضوعات متعلقة

القبض على «طفل المرور» عقب إخلاء سبيله بسبب فيديو جديد

لكل فئة على حده.. موعد صرف معاشات نوفمبر 2020

النيابة تكشف تفاصيل وفاة شخص دفاعًا عن ابنة شقيقته بالإسكندرية

«الأرض تدخن».. ظاهرة غريبة تثير الرعب بالوادي الجديد

الصور

image description

محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا موسعًا مع مسئولي الصحة

image description

«صحة أسيوط»: 50 فرقة للكشف على طلاب المدارس

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد نظام التعليم الهجين بكلية طب الأسنان

image description

وكيل تعليم دمياط يؤكد بدء مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية

image description

لإجراء فحص BCR.. زحام شديد على مستشفى حميات دمياط

الأكثر قراءة

القبض على «طفل المرور» عقب إخلاء سبيله بسبب فيديو جديد

لحظات رعب.. اللقطات الأولى لحادث البدرشين المروع (فيديو)

«ابن القاضي».. كل شيء عن الطفل الذي أزعج المصريين

طفل المرور «حريقة» يسب المتابعين في «لايف» جديد: «معندناش حد بيتسجن»

إنفوجراف

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

اكتشاف طريقة لتشخيص السرطان بقطرة دم

علماء روس يقيمون خطر الإصابة بمتلازمة «VEXAS» الجديدة

«أتركوا مكتباتنا مفتوحة».. صيحة لوقف غلق المكتبات في فرنسا

صحيفة بريطانية: الأمير ويليام أصيب بكورونا أبريل الماضي

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
د. منى حلمى
مشرط «الطاعة» هو أخطر وأقسى نوع من «الختان»
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
المزيد

الثقافة

«بالأمس كنت ميتا» رواية تكشف عورات العثمانيين وإبادتهم للأرمن

افتتاح ورشة الشؤون المالية وقانون المزايدات بقصور الثقافة

نصوص جديدة في العدد 30 من سلسلة «مسرحيات مصرية»

فؤاد حداد في عيون محبيه.. جماعة شعر في جسدِ واحد