وكيل تعليم الوادي الجديد يشدد على التزام المدارس بالإجراءات الاحترازية

أجرى الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الإثنين، جولة تفقدية لعدد من المدارس التابعة لإدارة الخارجة التعليمية.تضمنت الجولة زيارة عدد من المدارس ومنها، مدرسة أنور البارودي الابتدائية، مدرسة ناصر الإعدادية، مدرسة الأمل الإعدادية، لمتابعة سير منظومة العمل والاطمئنان على استقرار العملية التعليمية، حيث تفقد عدد من الفصول الدراسية مطمئنا على انتظام العمل وتقديم الخدمة التعليمية المتميزة لأبنائنا الطلاب.وخلال جولته أكد وكيل التعليم بالمحافظة على ضرورة التزام جميع المدارس بالإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا المستجد - Covid 19، وجاهزية غرف العزل بالمدارس، مؤكدا على الاستمرار بانتظام في شرح المناهج وفقا للجدول الزمنى، موجها بضرورة ممارسة الأنشطة الرياضية بحصص التربية الرياضية البدنية.ولفت الدكتور جمال إلى متابعة الطلاب والتأكيد على نسبة الحضور الطلابي لأكثر من 90% مع الإلتزام بالزي المدرسي وضرورة انتظام طلاب التربية العملي داخل المدارس.وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أننا نسعى جميعا جاهدين من أجل بيئة تعليمية تربوية محفزة على التعلم لإعداد طالب متميز تربويا علميا خلقيا مع توفير فرص عادلة لجميع الطلاب للحصول على تعليم عالى الجودة يمكنهم من أن تكون لديهم على التفكير الإبداعى والنقدى والتعلم مدى الحياة والتزود بالمهارات اللازمة التى تمكنهم من أن يكونوا مواطنين نشطاء متميزين بكافة المجالات محليا وعالميا.