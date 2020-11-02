25 مليار دولار استثمارات ألمانية لتحديث السكك الحديدية في الكونغو

وقعت وزارات النقل والمالية وشئون الميزانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بروتوكول تعاون بقيمة 25 مليار دولار أمريكي مع شركة حكومية ألمانية بهدف إنشاء وتحديث البنية التحتية للسكك الحديدية في الكونغو الديمقراطية.وذكر بيان صادر اليوم عن حكومة الكونغو الديمقراطية أن كينشاسا ستحصل بموجوب هذا البروتوكول على تمويل بقيمة 25 مليار دولار أمريكي لبناء وتحديث خطوط السكك الحديدية على أراضيها وربط 26 مقاطعة في البلاد ببعضها البعض عبر خطوط سكك حديدية تمتد لنحو 10 آلاف كيلومتر.وقال جان مايو مامبيكي نائب رئيس الوزراء وزير شئون الموازنة في الكونغو الديمقراطية: "إن تمويل هذا المشروع سيقدم خلال فترة تمتد لنحو 30 عاما".وأشار إلى أن هذا التمويل مخصص بصورة أساسية لبناء وتحديث 10 آلاف كيلو مترات من خطوط السكك الحديدية منها 5033 كيلومترا تخضع حاليا لإدارة الشركة التجارية للنقل والمواني (SCTP) وللشركة الوطنية للسكك الحديدية للكونغو(SNCC) وشركة سكك " Uélé " الحديدية.