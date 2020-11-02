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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

1194 إصابة جديدة بكورونا في أرمينيا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:46 ص
كورونا في أرمينيا
كورونا في أرمينيا
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أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم الإثنين، أنها سجلت 1194 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ(24) ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 93 ألفا و448 حالة.

ونقلت صحيفة «بان أرمينيان» الأرمينية، على موقعها الإلكتروني، عن الوزارة أنه تعافى أيضا 639 شخصا، ليصل إجمالي المتعافين إلى 56 ألفا و466 حالة.

وذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية لوفيات الفيروس بلغت 1391 شخصا، بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة أمس، بينما بلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 376 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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