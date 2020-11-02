«بتعمل إيه يا ابني».. فيديوهات جديدة على هاتف «طفل المرور» وأصدقائه

واصلت النيابة العامة التحقيقات في واقعة طفل "المرور" المتهم فيها نجل قاض بالتنمر على عدد من أفراد الشرطة، عقب إلقاء القبض عليه للمرة الثانية اليوم، حيث كشفت عن أن المتهم ارتكب عدة جرائم تجاه أفراد الشرطة، وخلال استجواب النيابة العامة للمتهم في الفيديو الأول، والذي ظهر فيه خلال سؤال شرطي عن رخص سيارة يقودها فبادله بالتهكم عليه، وبفحص هواتف المتهم و4 من أصدقائه، عثرت النيابة على فيديو جديد على هاتف أحد أصدقائه وظهر فيه المتهم يتنمر على شرطي بقوله: "إنت بتعمل إيه يابني"، ونسبت النيابة العامة للمتهم وأصدقائه 3 اتهامات عبارة عن التنمر والإهانة والسخرية من أفراد الشرطة.يذكر أن الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم نجل القاضي و4 من أصدقائه، فجر أمس، بناء على إذن ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة.يذكر أن النيابة العامة قد قررت في ضوء أحكام المادة 119 من قانون الطفل، التي ألزمت بعدم الحبس الاحتياطيّ للطفل الذي لم يجاوز 15 سنة، وفي ضوء ما أوصي به الأخصائي الاجتماعي فقد تم تسليم الطفل المتهم إلى ولي أمره، مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه وحسن رعايته وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك.كما قررت النيابة العامة أيضًا إخلاء سبيل مالك السيارة إذا ما سدد ضمانًا ماليًّا قدره 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، وجار استكمالها باستجواب مَن كان في صحبة الطفل المتهم بالسيارة وقت الواقعة، وطلب تحريات الشرطة النهائية حولها.