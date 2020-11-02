رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 02 نوفمبر 2020 الموافق 16 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«بتعمل إيه يا ابني».. فيديوهات جديدة على هاتف «طفل المرور» وأصدقائه

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:35 ص
طفل المرور
طفل المرور
طباعة
واصلت النيابة العامة التحقيقات في واقعة طفل "المرور" المتهم فيها نجل قاض بالتنمر على عدد من أفراد الشرطة، عقب إلقاء القبض عليه للمرة الثانية اليوم، حيث كشفت عن أن المتهم ارتكب عدة جرائم تجاه أفراد الشرطة، وخلال استجواب النيابة العامة للمتهم في الفيديو الأول، والذي ظهر فيه خلال سؤال شرطي عن رخص سيارة يقودها فبادله بالتهكم عليه، وبفحص هواتف المتهم و4 من أصدقائه، عثرت النيابة على فيديو جديد على هاتف أحد أصدقائه وظهر فيه المتهم يتنمر على شرطي بقوله: "إنت بتعمل إيه يابني"، ونسبت النيابة العامة للمتهم وأصدقائه 3 اتهامات عبارة عن التنمر والإهانة والسخرية من أفراد الشرطة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم نجل القاضي و4 من أصدقائه، فجر أمس، بناء على إذن ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة.

يذكر أن النيابة العامة قد قررت في ضوء أحكام المادة 119 من قانون الطفل، التي ألزمت بعدم الحبس الاحتياطيّ للطفل الذي لم يجاوز 15 سنة، وفي ضوء ما أوصي به الأخصائي الاجتماعي فقد تم تسليم الطفل المتهم إلى ولي أمره، مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه وحسن رعايته وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك.

كما قررت النيابة العامة أيضًا إخلاء سبيل مالك السيارة إذا ما سدد ضمانًا ماليًّا قدره 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، وجار استكمالها باستجواب مَن كان في صحبة الطفل المتهم بالسيارة وقت الواقعة، وطلب تحريات الشرطة النهائية حولها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الباز عن «طفل المرور»: لازم نحافظ على أولادنا وناخد بالنا منهم

مصرع 3 أشقاء في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الشرقى بالمنيا

طبيب مؤمن زكريا يكشف عن تطورات حالته الصحية

اللجنة العامة بالبرلمان توافق على قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ 3 أشهر

الصور

image description

محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا موسعًا مع مسئولي الصحة

image description

«صحة أسيوط»: 50 فرقة للكشف على طلاب المدارس

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد نظام التعليم الهجين بكلية طب الأسنان

image description

وكيل تعليم دمياط يؤكد بدء مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية

image description

لإجراء فحص BCR.. زحام شديد على مستشفى حميات دمياط

الأكثر قراءة

القبض على «طفل المرور» عقب إخلاء سبيله بسبب فيديو جديد

لحظات رعب.. اللقطات الأولى لحادث البدرشين المروع (فيديو)

«ابن القاضي».. كل شيء عن الطفل الذي أزعج المصريين

طفل المرور «حريقة» يسب المتابعين في «لايف» جديد: «معندناش حد بيتسجن»

إنفوجراف

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

اكتشاف طريقة لتشخيص السرطان بقطرة دم

علماء روس يقيمون خطر الإصابة بمتلازمة «VEXAS» الجديدة

«أتركوا مكتباتنا مفتوحة».. صيحة لوقف غلق المكتبات في فرنسا

صحيفة بريطانية: الأمير ويليام أصيب بكورونا أبريل الماضي

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
د. منى حلمى
مشرط «الطاعة» هو أخطر وأقسى نوع من «الختان»
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
المزيد

الثقافة

«بالأمس كنت ميتا» رواية تكشف عورات العثمانيين وإبادتهم للأرمن

افتتاح ورشة الشؤون المالية وقانون المزايدات بقصور الثقافة

نصوص جديدة في العدد 30 من سلسلة «مسرحيات مصرية»

فؤاد حداد في عيون محبيه.. جماعة شعر في جسدِ واحد