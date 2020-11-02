تونس: 791 إصابة و33 وفاة بكورونا
الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:22 ص
هبه محمدطباعة
أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 791 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 وفاة.
سجلت وزارة الصحة التونسية، أمس الأحد، 31 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) خلال 24 ساعة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1348 حالة.
وأضافت الوزارة- في بيان اليوم حول الوضع الوبائي في البلاد- أنه تم تسجيل 1302 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 61 ألفًا و115 مصابًا.
سجلت وزارة الصحة التونسية، أمس الأحد، 31 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) خلال 24 ساعة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1348 حالة.
وأضافت الوزارة- في بيان اليوم حول الوضع الوبائي في البلاد- أنه تم تسجيل 1302 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 61 ألفًا و115 مصابًا.