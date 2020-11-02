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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

عن الدار المصرية اللبنانية صدر للكاتبة رضوى الأسود رواية" بالأمس كنت ميتاً" الرواية تقع في 294 صفحة من القطع المتوسط وهي حكاية عن الأرمن والكرد، وفيها إدانة لكل أشكال الإضطهاد والتسلط

«بالأمس كنت ميتا» رواية تكشف عورات العثمانيين وإبادتهم للأرمن

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:19 ص
رضوى الأسود
رضوى الأسود
حسين عبد الرحيم
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عن الدار المصرية اللبنانية صدرت للكاتبة رضوى الأسود رواية" بالأمس كنت ميتًا". الرواية تقع في 294 صفحة من القطع المتوسط وهي حكاية عن الأرمن والكرد، وفيها إدانة لكل أشكال الاضطهاد والتسلط، بل والعصف والقهر. الرواية تتوغل في ماهيات وطرق السطو التي قامت بها الدول العظمى وكذلك غالبية الإمبراطوريات وتحديدا العثمانية فيما يخص التنكيل والتشريد وسفك بل واستحلال دماء المسلمين والمسيحيين والأرمن من خلال التعرض أو التوقف عند أحداث وتواريخ ومواقع بعينها.

تيمة الرواية تتجلى من خلال تقنية الرسائل التي تبعث بها أو تدونها كل من شخوص والشخصيات الرئيس في الرواية مثال، ماردين، وسالار فرهد منديكانيلي، كروان، بيروز، ليلى، كذلك تتوقف الساردة الراوية عند أحداث حقيقية بعينها في تاريخ احتلال الدولة العثمانية مثال العام 1913، 1914، 1915 وتوقف أفواج الأرمن ضحايا الاحتلال والغزو العثماني بميناء ومدينة بورسعيد وكيف كانت تتطوع السفن المصرية لإنقاذهم ونقلهم من أرض الجحيم، كموتى أحياء وهم المنتمون في الأصل للدولة العثمانية.

الروائية رضوى الأسود تهدي الرواية مرتين الأولى "إلى كل روح أزهقت باسم الإله. والإهداء الثاني "إلى الوجع.. شيطان الإبداع وحبر الكتابة..".

بالأمس كنت ميتًا" قام بتصديرها الروائي والشاعر والمترجم الكردي السوري جان دوست.. واصفًا إياها بـ"مجموعة ولائم من خيبات ودموع وحب مهزوم جغرافيا وفيها تتوزع تلك الخيبات على أراض شاسعة بحجم الآلام البشرية، تمتد من مناطق الإمبراطورية العثمانية الآفلة، وحتى مصر، وتختلط الأنساب بل وتتجاوز القوميات والهويات لتتصالح وتتناحر، كذلك يمتد الزمن في الرواية لأكثر من قرن وربع وتختصر هذه الملحمة على لسان شخوصها، لنقرأ عن الإبادة الجماعية للأرمن والكرد مع إظهار سياسات أفسدت حياة الشعوب مستخدمة الدين في الغزو والتنكيل لكل القوميات والهويات والأعراق".

الكاتبة رضوى الأسود من مواليد القاهرة في العام 1974 وحاصلة على ليسانس الآداب قسم اللغة الفرنسية من جامعة عين شمس عام 1996 وصدر لها من قبل أربع روايات حفل المئوية 2010، " تشابك"2013، " كل هذا الصخب" 2015، " زجزاج" 2017، وكتاب " أديان وطوائف مجهولة،ـ " جوهر غائب ومفاهيم مغلوطة" كما نشر لها العديد من المقالات النقدية في الداخل والخارج مصريا وعربيا ودوليا كما نشرت عدة مقالات في كل من الصحف والمواقع المصرية منها أخبار الأدب والأهرام العربي والمصري اليوم والحوار المتمدن وبوابة الحضارات ومواقع الكترونية عدة.
رضوى الأسود
«بالأمس كنت ميتا» رواية تكشف عورات العثمانيين وإبادتهم للأرمن
رضوى الأسود
رضوى الأسود
«بالأمس كنت ميتا» رواية تكشف عورات العثمانيين وإبادتهم للأرمن
رضوى الأسود

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