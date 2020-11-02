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رئيس التحرير التنفيذي
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محطة تل أبيب

إعادة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين إستثنائيا لمدة أربعة أيام

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:09 ص
معبر رفح
معبر رفح
سارة شريف
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قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، إن السلطات المصرية قررت إعادة فتح معبر رفح البري الحدودي مع القطاع في كلا الاتجاهين استثنائياً ولمدة أربعة أيام.

ومن المقرر فتح معبر رفح البري جنوب قطاع غزة لمدة أربعة أيام اعتباراً من اليوم الإثنين وحتى الخميس، في كلا الاتجاهين أمام مغادرة المسافرين من غزة وعودة المواطنين العالقين إلى القطاع، ضمن إجراءات السلامة والوقاية من جائحة كورونا.

وكان المعبر الذي يعتبر المنفذ الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل والذي يربط قطاع غزة بالخارج، قد فتح آخر مرة في 27 أسبتمبر الماضي، استثنائيا لمدة ثلاثة أيام لمرور العالقين في كلا الاتجاهين.

وكانت السلطات المصرية قد أغلقت بالتوافق مع حركة حماس، المعابر في منتصف مارس الماضي في إطار الإجراءات الوقائية تحسبا من تفشي فيروس كورونا، ومنذ ذلك التاريخ تفتح السلطات المصرية المعبر من حين لآخر، لمرور الحالات الإنسانية والعالقين.

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