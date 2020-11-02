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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محطة تل أبيب

إصابة 12 أسيرًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي بكورونا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:27 ص
جريدة الدستور
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أكد نادي الأسير الفلسطيني أن إدارة سجن "جلبوع"، الواقع في منطقة غور بيسان (شمال إسرائيل)، أبلغت الأسرى بإصابة 12 أسيرًا بفيروس "كورونا" المستجد، بقسم (3)، ما يرفع عدد الأسرى المصابين منذ انتشار الوباء إلى (43) أسيرًا.

وأوضح- في بيان اليوم الإثنين، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن الأسرى المصابين خالطوا غالبية الأسرى في القسم المذكور، ومن المرجح أن يكون هناك ازدياد في عدد الإصابات بين صفوف الأسرى، وأن عدد الأسرى في القسم المذكور قرابة (90) أسيرًا، وهم من أصل قرابة (360) أسيرًا يقبعون في سجن "جلبوع" موزعين على 4 أقسام.

وأشار إلى أن استمرار إعلان إدارة السجون عن إصابات بين صفوف الأسرى بفيروس "كورونا"، مع استمرارها في احتكار رواية الوباء، بما فيها نتائج عينات الأسرى، واستخدام الوباء كأداة قمع وتنكيل، يزيد من الخطر الحاصل على مصير الأسرى.

ودعا نادي الأسير الفلسطيني مجددًا المؤسسات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي، إلى تحمل مسئولياتها المطلوبة في ظل هذا التطور الخطير، الذي يحتاج إلى جهد وضغط مضاعف على الاحتلال للسماح بوجود لجنة طبية محايدة تشرف على نتائج وعينات الأسرى.

وتواصل سلطات الاحتلال رغم استمرار انتشار الوباء تنفيذ عمليات اعتقال يومية، والتي تُشكل إلى جانب وجود السجانين واحتكاكهم بالأسرى، وعمليات النقل المتكررة، المصدر الأساسي في انتقال عدوى الفيروس للأسرى، عدا عن أن إدارة سجون الاحتلال لم تتوقف عن تنفيذ عمليات قمع واقتحامات وتفتيشات.

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