29.907 إصابة بكورونا في إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الإثنين، تسجيل 29 ألفا و907 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية.ووفقا لبيانات وزارة الصحة الإيطالية، حسبما ذكرت وكالة أنباء (أكي) الإيطالية: "خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تسجيل 208 حالات وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 38 ألفا و826 حالة وفاة منذ بداية حالة الطوارئ".وأشارت البيانات إلى أن عدد تحاليل الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا التي تم إجراؤها حتى يوم أمس بلغ 183 ألفا و457 مسحة، مضيفا أنه تم إدخال 1939 من المرضى إلى أقسام العناية المركزة في المستشفيات.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.