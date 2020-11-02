رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 02 نوفمبر 2020 الموافق 16 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جنوب إفريقيا توافق على نشر محطة مراقبة فضاء روسية على أراضيها

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:44 ص
جريدة الدستور
عبير سليم
طباعة
أعلن المدير العام لمؤسسة بحوث وإنتاج نظم الأجهزة الدقيقة التابعة لـ"روس كوسموس" يوري روي، أن جنوب إفريقيا لم تذعن للضغوط ووافقت على نشر محطة روسية على أراضيها لمراقبة الفضاء.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن روي، قوله: "لدينا محطة تعمل في البرازيل، وهذه الثانية في جمهورية جنوب إفريقيا، التي لم تذعن للضغوط وأعلنت عن موافقتها لنشر المحطة".

ولم يحدد روي الجهة التي كانت تضغط على جنوب إفريقيا، كما لم يكشف أين سيكون موقع المحطة الثالثة.

ولكن وفقا لوثائق مؤسسة "روس كوسموس" لعام 2019، تخطط المؤسسة لنشر هذه المحطات البصرية الإلكترونية، في جنوب إفريقيا والمكسيك وتشيلي، للتحذير من الحالات الخطرة في المدار القريب من الأرض.

يشار إلى أن المحطة التي في البرازيل تعمل منذ عام 2017، وكان من المقرر نشر محطات مماثلة في جنوب إفريقيا في الربع الثالث من عام 2019 وفي المكسيك في الربع الأول من عام 2020 وفي تشيلي في الربع الثالث من عام 2020.

وتتمثل المهمة الرئيسية لهذه المحطات في كشف وتحديد مخاطر اقتراب الأجهزة الفضائية العاملة من قطع النفايات الفضائية بما فيها مقاسات 30-35 سم، وكذلك متابعة قطع النفايات الفضائية الخطرة التي تخرج عن مدارها على ارتفاع 50 ألف كيلومتر.

موضوعات متعلقة

لكل فئة على حده.. موعد صرف معاشات نوفمبر 2020

دفعة جديدة في يناير.. صرف العلاوات الخمس لأكثر من 2.5 مليون

مصرع 3 أشقاء في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الشرقى بالمنيا

الباز عن «طفل المرور»: لازم نحافظ على أولادنا وناخد بالنا منهم

الصور

image description

محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا موسعًا مع مسئولي الصحة

image description

«صحة أسيوط»: 50 فرقة للكشف على طلاب المدارس

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد نظام التعليم الهجين بكلية طب الأسنان

image description

وكيل تعليم دمياط يؤكد بدء مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية

image description

لإجراء فحص BCR.. زحام شديد على مستشفى حميات دمياط

الأكثر قراءة

لحظات رعب.. اللقطات الأولى لحادث البدرشين المروع (فيديو)

«ابن القاضي».. كل شيء عن الطفل الذي أزعج المصريين

طفل المرور «حريقة» يسب المتابعين في «لايف» جديد: «معندناش حد بيتسجن»

طبيب مؤمن زكريا يكشف عن تطورات حالته الصحية

إنفوجراف

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

علماء روس يقيمون خطر الإصابة بمتلازمة «VEXAS» الجديدة

صحيفة بريطانية: الأمير ويليام أصيب بكورونا أبريل الماضي

خطوات معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومى والاسم 2020 فى المرحلة الثانية

ارتفاع عدد قتلى الإعصار جونى في الفلبين إلى 16

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
د. منى حلمى
مشرط «الطاعة» هو أخطر وأقسى نوع من «الختان»
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
المزيد

الثقافة

فؤاد حداد في عيون محبيه.. جماعة شعر في جسدِ واحد

«بالسلامة والسلام».. قصة القصيدة المنسية لفؤاد حداد

صدور كتاب «القصص» للمؤلف الإيطالى الشهير جوزيبه تومازى

سليم حداد: جدي المسيحي علم والدى اللغة العربية بفضل القرآن